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Posted 27 июня 2023, 12:49

Published 27 июня 2023, 12:49

Modified 27 июня 2023, 12:49

Updated 27 июня 2023, 12:49

Андрей Воробьев пообещал упростить процесс техобслуживания газовых приборов

Андрей Воробьев пообещал упростить процесс техобслуживания газовых приборов

27 июня 2023, 12:49
Фото: Антон Чернов. пресс-служба Правительства Московской области.
Московская область внедрит новую схему техобслуживания газового оборудования в жилых домах начиная с 1 января 2024 года. Губернатор региона Андрей Воробьев обсудил вопрос с региональным правительством и главами округов на еженедельном совещании.

В настоящее время в Подмосковье обслуживанием газового оборудования занимается множество различных компаний. В соответствии с новой схемой техобслуживание будет осуществлять Мособлгаз, пишет mosregtoday.ru.

Главной задачей теперь является довести до жителей информацию о переходе на новую схему. Андрей Воробьев подчеркнул важность тщательного и терпеливого разъяснения, что введен прозрачный и четкий стандарт обслуживания. Все возникающие вопросы можно будет решать по принципу одного окна.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что уже сформирован реестр субподрядных компаний, которые будут работать у Мособлгаза в переходный период и обслуживать оборудование. В нем насчитывается 12 таких организаций.

Техобслуживание газового оборудования в квартирах будет проводиться ежегодно. Оно будет включать устранение утечек газа, теплоносителя или воды, очистку котлов, колонок, конфорок и другого оборудования от загрязнений, проверку тяги дымохода и вентиляции, проверку схем подключения и счетчика, а также проверку системы безопасности, настройку параметров сжигания газа и проведение инструктажа по газовой безопасности. При этом сотрудники Мособлгаза должны будут предъявлять удостоверение с QR-кодом, который можно проверить на официальном сайте компании.

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