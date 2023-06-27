Андрей Воробьев пообещал упростить процесс техобслуживания газовых приборов

Posted 27 июня 2023, 12:49
Published 27 июня 2023, 12:49
Modified 27 июня 2023, 12:49
Updated 27 июня 2023, 12:49
В настоящее время в Подмосковье обслуживанием газового оборудования занимается множество различных компаний. В соответствии с новой схемой техобслуживание будет осуществлять Мособлгаз, пишет mosregtoday.ru.
Главной задачей теперь является довести до жителей информацию о переходе на новую схему. Андрей Воробьев подчеркнул важность тщательного и терпеливого разъяснения, что введен прозрачный и четкий стандарт обслуживания. Все возникающие вопросы можно будет решать по принципу одного окна.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что уже сформирован реестр субподрядных компаний, которые будут работать у Мособлгаза в переходный период и обслуживать оборудование. В нем насчитывается 12 таких организаций.
Техобслуживание газового оборудования в квартирах будет проводиться ежегодно. Оно будет включать устранение утечек газа, теплоносителя или воды, очистку котлов, колонок, конфорок и другого оборудования от загрязнений, проверку тяги дымохода и вентиляции, проверку схем подключения и счетчика, а также проверку системы безопасности, настройку параметров сжигания газа и проведение инструктажа по газовой безопасности. При этом сотрудники Мособлгаза должны будут предъявлять удостоверение с QR-кодом, который можно проверить на официальном сайте компании.