Андрей Воробьев пообещал упростить процесс техобслуживания газовых приборов

Техобслуживание газового оборудования в квартирах будет проводиться ежегодно. Оно будет включать устранение утечек газа, теплоносителя или воды, очистку котлов, колонок, конфорок и другого оборудования от загрязнений, проверку тяги дымохода и вентиляции, проверку схем подключения и счетчика, а также проверку системы безопасности, настройку параметров сжигания газа и проведение инструктажа по газовой безопасности. При этом сотрудники Мособлгаза должны будут предъявлять удостоверение с QR-кодом, который можно проверить на официальном сайте компании.