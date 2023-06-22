Московские МКК оформляют кредиты без личного присутствия и подписи жителей Перми

В начале июня 2023 года Татьяна Зырянова начала получать звонки от коллекторов компании «Эверест», которые сообщили ей о наличии кредита в МКК «Макро» на сумму 26 тысяч рублей, оформленного на ее имя. Поразительно было то, что кредит был взят без ее согласия. Женщина обратилась в МКК «Макро», чтобы разобраться в ситуации, и выяснила, что оформление кредита производится онлайн, без необходимости посещения офиса или подписания документов. Мошенники предоставили сканированную копию чужого паспорта и подтвердили сделку с помощью СМС-сообщения. Менеджер из МКК «Макро» заявил, что такая схема для них считается электронной подписью и позволяет одобрять кредиты, пишет Properm.ru