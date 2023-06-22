Московские МКК оформляют кредиты без личного присутствия и подписи жителей Перми

Posted 22 июня 2023, 11:22
Published 22 июня 2023, 11:22
Modified 22 июня 2023, 11:22
Updated 22 июня 2023, 11:22
Этот инцидент побудил ее обратиться в Центробанк, чтобы привлечь внимание к деятельности двух московских микрокредитных организаций (МКК) под названиями «Макро» и «Веритас».
В начале июня 2023 года Татьяна Зырянова начала получать звонки от коллекторов компании «Эверест», которые сообщили ей о наличии кредита в МКК «Макро» на сумму 26 тысяч рублей, оформленного на ее имя. Поразительно было то, что кредит был взят без ее согласия. Женщина обратилась в МКК «Макро», чтобы разобраться в ситуации, и выяснила, что оформление кредита производится онлайн, без необходимости посещения офиса или подписания документов. Мошенники предоставили сканированную копию чужого паспорта и подтвердили сделку с помощью СМС-сообщения. Менеджер из МКК «Макро» заявил, что такая схема для них считается электронной подписью и позволяет одобрять кредиты, пишет Properm.ru
Татьяна Зырянова особо подчеркнула, что в МКК не проверяют личность заемщиков, не требуют оригиналы документов, подписи и даже авторизацию через «Госуслуги». Она уточнила, что ни ее аккаунт в «Госуслугах» не был взломан, ни ее паспорт не был украден, однако мошенники смогли использовать ее паспортные данные.
Расследование журналистов позволило установить, что МКК «Макро» и «Веритас» оказались связаны друг с другом общим учредителем и бенефициаром — Антоном Дмитриевым. Обе организации зарегистрированы по одному адресу и имеют отношение к компании «Финан». Татьяна запросила выписку о своих кредитах в бюро кредитных историй и обнаружила, что на нее был оформлен аналогичный кредит в МКК «Веритас».
Женщина подала заявление в полицию, но полицейский-дознаватель сообщил ей, что такие случаи стали повседневностью, и посоветовал ей проверять свою кредитную историю каждые полгода. Татьяна также подала жалобу в Центробанк РФ и потребовала аннулирования кредитов и удаления ложной информации из бюро кредитных историй. Центробанк обещал провести проверку, если МКК не решат эту проблему самостоятельно.
Татьяна Зырянова также поребовала, чтобы МКК «Макро» и «Веритас» были внесены в черный список Центробанка, поскольку они нарушают закон, не проводят должную идентификацию заемщиков, это позволяет реализовывать мошеннические схемы.