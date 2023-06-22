ФОМС: Цифровизация делает медпомощь по ОМС удобнее и доступнее

Ранее отмечалось, что цифровой полис ОМС ничем не будет отличается от обычного на бумажном носителе или на карточке. В настоящее время он представляет собой последовательность чисел в виде штрихкода. Такой полис можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуги», в телефоне или на любом другом цифровом устройстве. Используя его, пациент может получить бесплатную медпомощь по базовой программе государственных гарантий на всей территории страны.