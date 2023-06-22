ФОМС: Цифровизация делает медпомощь по ОМС удобнее и доступнее

Posted 22 июня 2023, 09:08
Published 22 июня 2023, 09:08
Modified 22 июня 2023, 09:08
Updated 22 июня 2023, 09:08
Благодаря сбору баз данных всех российских регионов в федеральной системе единого регистра застрахованных лиц, который завершился в 2022 году, для всех застрахованных в системе ОМС с 1 декабря стали доступны цифровые полисы ОМС. С этого времени для получения медицинской помощи достаточно лишь предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет, пишут «Новые Известия».
Как заявил председатель ФОМС Илья Баланин, задачей цифрового полиса является избавление пациентов от бумажной волокиты.
«В связи с введением цифрового полиса утверждены и новые правила персонифицированного учета в системе ОМС. Теперь данные о застрахованных лицах собраны в едином регистре застрахованных лиц, что исключает дублирование информации, упрощает процесс оформления документов и повышает эффективность обмена данными между всеми участниками системы», — добавил Баланин.
Ранее отмечалось, что цифровой полис ОМС ничем не будет отличается от обычного на бумажном носителе или на карточке. В настоящее время он представляет собой последовательность чисел в виде штрихкода. Такой полис можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуги», в телефоне или на любом другом цифровом устройстве. Используя его, пациент может получить бесплатную медпомощь по базовой программе государственных гарантий на всей территории страны.
Как отмечается, с декабря 2022 года данные о всех полисах ОМС вносятся в единый реестр застрахованных лиц. Он формируется на основании записей территориальных фондов ОМС. При этом все новорождённые граждане с 1 декабря 2022 года будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС.
Сейчас, чтобы получить электронный полис, достаточно иметь только подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Если гражданин уже имеет номер полиса в личном кабинете, то цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, то необходимо подать заявление и сразу оформить электронный полис.
Одной из главных задач является совершенствование государственной информационной системы (ГИС) ОМС, которая обеспечивает цифровую трансформацию ФОМС. Данная база позволит хранить всю медицинскую информацию о пациенте, а также из всех организаций ОМС и ДМС. Врачу достаточно будет открыть медпрофиль застрахованного и увидеть все его анализы, а также результаты обследований, сделанные на протяжении всей жизни человека с самого детства.
В рамках ГИС также планируется запуск единого интернет-портала, посвященного обязательному медицинскому страхованию. Его целью является повышение открытости и доступности данных об ОМС.