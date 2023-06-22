33,5 тысячи россиян из разных регионов проходят обучение в РАНХиГС

Posted 22 июня 2023, 08:08
Published 22 июня 2023, 08:08
Modified 22 июня 2023, 08:08
Updated 22 июня 2023, 08:08
Сообщается, что в течение минувшего года обучение в вузе прошли 66 тысяч слушателей. Более 50 тысяч из них были успешно трудоустроены. В 2023 году в академию поступило свыше 90 000 заявок на обучение, при этом 33 500 человек уже проходят подготовку в РАНХиГС, пишет nashgorod.ru.
Специалисты вуза перечислили направления обучения, пользующиеся наибольшей популярностью в разных российских регионах.
К примеру, жители Ленинградской области продемонстрировали повышенный интерес к таким специальностям, как менеджер по работе с маркетплейсами, специалист по интернет-маркетингу и специалист в сфере закупок. Всего из региона в академию поступило 1133 заявки.
Нижегородцы подали больше всего заявок на переквалификацию по таким направлениям, как специалист по противопожарной профилактике, специалист по работе в 1С, а также специалист по логистике и снабжению.
Жители Московской области, Алтайского и Пермского краев и Республики Чувашии стремятся стать специалистами в продвижении товаров на маркетплейсах. Интерес к этой специальности высок в Новосибирской и Ульяновской областях. Кроме того, из Новосибирской области поступило большое количество заявок на обучение в области SEO и SMM.
Жители Чечни, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарской Республики считают перспективным трудоустройство в сфере государственного и муниципального управления, кадрового менеджмента и делопроизводства, тогда как в Орловской области граждане предпочитают пройти курс «Мастер моделирования бровей и ресниц».
В академии пояснили, что в вузе можно не только повысить свою квалификацию по ранее полученной профессии, но и обучиться новой специальности. Всего сотрудниками РАНХиГС было разработано 1000 бесплатных образовательных программ. В числе наиболее востребованных курсов подготовки — государственное и муниципальное управление, бухучет и анализ, юридические дисциплины, дизайн, маркетинг и другие. В каждом регионе страны существует свой набор программ, который был сформирован в рамках потребностей локального рынка труда. Слушатели обучаются как в очном, так и в онлайн-формате, таким образом, жители любого региона России могут пополнить их ряды.
По мнению Азамата Тлисова, директора Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, члена Общественной палаты Российской Федерации, для достижения успеха на рынке труда современным специалистам следует постоянно актуализировать свои профкомпетенции. Работодатели осознают ценность таких кадров, стараются их материально заинтересовать и оказать другие виды поддержки. В соответствии с положениями проекта «Содействие занятости» в Президентской академии учащиеся могут освоить актуальные компетенции в избранной сфере, требующиеся для карьерного роста, профессионального развития и увеличения дохода.