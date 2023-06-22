33,5 тысячи россиян из разных регионов проходят обучение в РАНХиГС

В академии пояснили, что в вузе можно не только повысить свою квалификацию по ранее полученной профессии, но и обучиться новой специальности. Всего сотрудниками РАНХиГС было разработано 1000 бесплатных образовательных программ. В числе наиболее востребованных курсов подготовки — государственное и муниципальное управление, бухучет и анализ, юридические дисциплины, дизайн, маркетинг и другие. В каждом регионе страны существует свой набор программ, который был сформирован в рамках потребностей локального рынка труда. Слушатели обучаются как в очном, так и в онлайн-формате, таким образом, жители любого региона России могут пополнить их ряды.