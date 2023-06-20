Страховщики и ФОМС обсудили маршрутизацию участников СВО в рамках системы ОМС

Posted 20 июня 2023, 14:12
Published 20 июня 2023, 14:12
Modified 20 июня 2023, 14:12
Updated 20 июня 2023, 14:12
Основное внимание было уделено информированию и сопровождению застрахованных граждан, которые принимали участие в военных действиях, пишут newizv.ru.
Согласно отчету ФФОМС, в текущем году планируется осуществить 983,8 тысячи госпитализаций в круглосуточные стационары для застрахованных по ОМС, из которых 200 тысяч — для участников СВО, а также 60 тысяч госпитализаций в федеральные медицинские организации.
Председатель ФФОМС Илья Баланин отметил, что сопровождение участников СВО является актуальной проблемой не только с точки зрения государственных задач, но и с учетом использования ресурсов системы ОМС в реабилитационной инфраструктуре.
«Сегодня мы также можем сообщить, что был разработан норматив для проведения реабилитации в дневных стационарах. Благодаря этому новшеству застрахованные лица по ОМС смогут в этом году пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тысячи случаев, включая 60 тысяч случаев для участников СВО, а также 20 тысяч госпитализаций в федеральные медицинские организации. Эти объемы также включают помощь пациентам с множественными травмами», — заявил Баланин.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов пояснил, что страховым медицинским организациям поступают запросы от исполнительных органов в регионах и различных фондов, которые оказывают помощь и поддержку участникам СВО, поэтому в настоящее время страховщики разрабатывают механизмы взаимодействия и помощи не только участникам боевых действий, но и их семьям. Индивидуальное сопровождение при получении медицинской помощи является насущной проблемой в настоящее время, подчеркнул Дмитрий Кузнецов.
На совещании эксперты также обсудили вопросы межведомственного взаимодействия и работу в общей информационной системе.