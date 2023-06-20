Страховщики и ФОМС обсудили маршрутизацию участников СВО в рамках системы ОМС

«Сегодня мы также можем сообщить, что был разработан норматив для проведения реабилитации в дневных стационарах. Благодаря этому новшеству застрахованные лица по ОМС смогут в этом году пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тысячи случаев, включая 60 тысяч случаев для участников СВО, а также 20 тысяч госпитализаций в федеральные медицинские организации. Эти объемы также включают помощь пациентам с множественными травмами», — заявил Баланин.