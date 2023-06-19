Андрей Воробьев: После ПМЭФ-2023 в Подмосковье создадут свыше 18 тысяч рабочих мест

Posted 19 июня 2023, 15:04
Published 19 июня 2023, 15:04
Modified 19 июня 2023, 15:05
Updated 19 июня 2023, 15:05
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в перечне таких инициатив особенно значимой можно считать договоренность с компанией из КНР об инвестициях в размере одного миллиарда рублей. Средства будут направлены на строительство предприятия по выпуску субстанции гепарина натрия. Фабрику планируется построить в Воскресенске. Соответствующее соглашение подписали глава региона Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин.
На территории госпиталя «Лапино» в Одинцовском округе появится еще один корпус, где начнут диагностировать и лечить рак инновационным методом — онкотераностикой. Возвести и запустить в работу медцентр, в который вложат пять миллиардов рублей, власти региона планируют до конца 2025 года.
Договор с компанией «Росагролизинг» дает фермерам возможность брать сельскохозяйственные машины в лизинг на выгодных условиях. В настоящее время эта компания помогает аграриям приобретать каждый третий трактор и каждый четвертый комбайн.
Сотрудничество с компанией «ИмпортЛогистик» позволит организовать в Подмосковье площадку для переработки и хранения аграрной продукции, где смогут работать 700 человек. На реализацию проекта инвестор выделит 5,7 миллиарда рублей.
Подмосковье все активнее ведет сотрудничество с Белоруссией. По итогам ПМЭФ стало известно, что одна из белорусских компаний организует выпуск кондитерской продукции в Лыткарине, а также построит транспортно-логистический комплекс и наладит выпуск продуктов питания.
В число масштабных промышленных проектов можно включить и взаимодействие с промышленным центром обработки металлов «Электроугли». На новом заводе планируется производить продукцию, которая будет обрабатываться в несколько этапов, — листы с полированной, шлифованной поверхностью.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев отозвался о ПМЭФ-2023 как о важнейшем событии года в сфере экономики и отметил, что область тщательно готовилась к участию в нем. Также он сообщил, что заключенные на форумах прошлых лет договоренности уже начали приносить отдачу в виде налогов в бюджет и новых рабочих мест для жителей региона.