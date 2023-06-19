Андрей Воробьев: После ПМЭФ-2023 в Подмосковье создадут свыше 18 тысяч рабочих мест

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отозвался о ПМЭФ-2023 как о важнейшем событии года в сфере экономики и отметил, что область тщательно готовилась к участию в нем. Также он сообщил, что заключенные на форумах прошлых лет договоренности уже начали приносить отдачу в виде налогов в бюджет и новых рабочих мест для жителей региона.