Александр Исаевич: Корпорация МСП предлагает широкий спектр решений для ВЭД

Posted 16 июня 2023, 13:31
Published 16 июня 2023, 13:31
Modified 16 июня 2023, 13:31
Updated 16 июня 2023, 13:31
Исаевич подчеркнул, что субъекты малого и среднего бизнеса столкнулись с рядом сложностей, связанных с санкциями и нестабильностью курсов валют. Одним из вызовов стал дефицит оборудования, пишет ria.ru.
В апреле МСП Банк запустил экспресс-кредиты на приобретение подержанное оборудование, включая зарубежное. По словам Исаевича, общая сумма заявок на данный момент составляет около 200 миллионов рублей.
Для нового иностранного оборудования дочерняя структура Корпорации МСП, «МСП Лизинг», предлагает льготные условия лизинга с процентной ставкой 8% и сроком до семи лет. Компания также создает льготные условия по расчетно-кассовому обслуживанию для предпринимателей, ведущих ВЭД.
Гендиректор КМСП подчеркнул, что наличие корреспондентских счетов в МСП Банке позволяет бизнесу проводить расчеты в различных валютах, включая китайский юань, индийскую рупию, армянский драм, кыргызский сом, казахстанский тенге, таджикский сомони и белорусский рубль. Это позволяет заключать сделки с контрагентами из Китая и стран Евразийского экономического союза в кратчайшие сроки.
Президент «Опоры России», Александр Калинин, отметил, что новые инструменты, предложенные Корпорацией МСП, особенно важны в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка российских товаров.