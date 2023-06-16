Александр Исаевич: Корпорация МСП предлагает широкий спектр решений для ВЭД

Гендиректор КМСП подчеркнул, что наличие корреспондентских счетов в МСП Банке позволяет бизнесу проводить расчеты в различных валютах, включая китайский юань, индийскую рупию, армянский драм, кыргызский сом, казахстанский тенге, таджикский сомони и белорусский рубль. Это позволяет заключать сделки с контрагентами из Китая и стран Евразийского экономического союза в кратчайшие сроки.