«Траст» и «Ростелеком» подписали документ о сотрудничестве на ПМЭФ-2023

«Финансовая отрасль — один из лидеров внедрения цифровых инноваций в нашей стране. Поэтому наши партнеры в этой сфере крайне заинтересованы в мощной и надежной цифровой инфраструктуре. Совместно с банком „Траст“ мы сможем сделать общий вклад в развитие отечественных решений, востребованных в отрасли», — прокомментировал Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».