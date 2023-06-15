Корпорация МСП: В 2022 году торговля и ресторанный бизнес стали лидерами роста

Также в Корпорации МСП подготовили ежегодную оценку субъектов РФ по динамике переходов бизнеса из категории в категорию в 2022 году относительно 2021-го. Лидирует по направлению переходов из микро- в малый бизнес Ингушетия. Затем идут Калмыкия, ЕАО, Чукотка и Кабардино-Балкария. По приросту переходов из микро- в средний бизнес впереди оказались Ульяновская, Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский края. По переходам из малого в средний бизнес лучшими стали Якутия, Вологодская область, Бурятия, Саратовская область и Адыгея.