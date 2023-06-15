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Posted 15 июня 2023, 07:55

Published 15 июня 2023, 07:55

Modified 25 июля, 21:06

Updated 25 июля, 21:06

Корпорация МСП: В 2022 году торговля и ресторанный бизнес стали лидерами роста

Корпорация МСП: В 2022 году торговля и ресторанный бизнес стали лидерами роста

15 июня 2023, 07:55
Фото: 1MI.
По данным Корпорации МСП, представленным на Петербургском международном экономическом форуме, чаще остальных в прошлом году показывали рост МСП-компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, а также представляющие ресторанный бизнес.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, помимо рестораторов и продавцов в лидирующей группе сервисы по доставке еды, услуги по перевозкам и компании, деятельность которых связана с автомобильным грузовым транспортом, пишут РИА Новости.

Также в Корпорации МСП подготовили ежегодную оценку субъектов РФ по динамике переходов бизнеса из категории в категорию в 2022 году относительно 2021-го. Лидирует по направлению переходов из микро- в малый бизнес Ингушетия. Затем идут Калмыкия, ЕАО, Чукотка и Кабардино-Балкария. По приросту переходов из микро- в средний бизнес впереди оказались Ульяновская, Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский края. По переходам из малого в средний бизнес лучшими стали Якутия, Вологодская область, Бурятия, Саратовская область и Адыгея.

Были озвучены и данные о доле выросших субъектов МСП. Здесь на первом месте Москва — 0,75% от общего количества субъектов МСП. На второй позиции Петербург — 0,68%. На третьей строчке Удмуртия — 0,58%.

Следует отметить, что представителям среднего и малого бизнеса сегодня доступны различные меры господдержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

На ПМЭФ-2023 выступила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Она сообщила, что в более высокие бизнес-категории перешли около 28 000 микро- и малых предприятий. Илюшникова отметила, что показатель перехода в более высокую бизнес-категорию среди компаний-МСП почти на 8,5% лучше, чем в 2021-м.

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