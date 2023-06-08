Состояние дорог Ростовской области вызвало возмущение и у российских блогеров

Как сообщает rostovgazeta.ru, число просмотров видео о путешествии в родные края на канале Вали Карнавал превысило 1,5 миллиона. Подписчики также поспешили поделиться собственными наблюдениями. К примеру, «Блокнот Ростов» опубликовал жалобы местных жителей, страдающих от плохого состояния дорожного полотна даже не в селах, а в самой донской столице. Горожане заверяют, что спокойно добраться до дома невозможно по причине огромных ям с лужами, которые нельзя преодолеть иначе как вплавь. Что касается городской администрации, то, по сообщениям жителей Ростова, она ограничивается отписками в ответ на жалобы, постоянно обещая, что деньги на ремонт дорог непременно будут выделены.