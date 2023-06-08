Состояние дорог Ростовской области вызвало возмущение и у российских блогеров

Posted 8 июня 2023, 19:08
Published 8 июня 2023, 19:08
Modified 8 июня 2023, 19:08
Updated 8 июня 2023, 19:08
Как утверждает популярный блогер, за 21 год в ее родном Кагальницком районе ни разу не была отремонтирована дорога.
«Дорога просто жесть, ад! Представляете, мне 21 год. Сколько себя помню, эта дорога была вот такой!» — возмущалась девушка.
Как сообщает rostovgazeta.ru, число просмотров видео о путешествии в родные края на канале Вали Карнавал превысило 1,5 миллиона. Подписчики также поспешили поделиться собственными наблюдениями. К примеру, «Блокнот Ростов» опубликовал жалобы местных жителей, страдающих от плохого состояния дорожного полотна даже не в селах, а в самой донской столице. Горожане заверяют, что спокойно добраться до дома невозможно по причине огромных ям с лужами, которые нельзя преодолеть иначе как вплавь. Что касается городской администрации, то, по сообщениям жителей Ростова, она ограничивается отписками в ответ на жалобы, постоянно обещая, что деньги на ремонт дорог непременно будут выделены.
Вопрос аварийного состояния ростовских дорог в течение двух последних месяцев был неоднократно поднят региональными и федеральными СМИ. Несмотря на то, что даже президент РФ, проезжая по региону, заинтересовался этой проблемой, ситуация продолжает оставаться такой же.
Кроме того, региональный минтранс стал регулярным фигурантом сводок УФАС. Несколько дней назад арбитражным судом была подтверждена законность решения УФАС о содействии ведомства картельному сговору. Также известно, что минтранс региона укрупнил закупки на содержание автомобильных дорог для обеспечения победы конкретных участников — ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Тацинское ДСУ». Следует отметить, что в первой организации в период 2012–2020 годов несколько руководящих должностей занимал Владимир Окунев — действующий глава регионального минтранса.
Примечательно, что местные депутаты предоставили отчет, согласно которому в течение пяти последних лет в регионе было осуществлено масштабное строительство объектов инфраструктуры, выводящих Ростовскую область на качественно новый уровень жизни, и в первую очередь это касается дорожной сферы.
По их словам, завершено строительство южного подъезда, в Волгодонске скоро закончат строить мост через Сухосоленовскую балку, а на днях состоится открытие масштабного дорожного проекта, который разгрузит Ростов-на-Дону, — нового обхода Аксая по трассе М-4 «Дон». Тем не менее в отчете нет никаких данных о дорогах, по которым в действительности передвигаются жители региона.