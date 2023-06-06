РЭО вложит 4,4 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Петербурге

Руководитель РЭО Денис Буцаев сообщил, что КПО «Волхонка» будет возведен в два этапа. Первый этап — строительство объекта, который будет ежегодно обрабатывать 200 000 тонн отходов и утилизировать 38 700 тонн. Его стоимость составит 881,2 миллиона рублей. Глава компании отметил, что этот этап уже завершен. Следующий этап предполагает создание еще одной линии сортировки мощностью 400 000 тонн в год, а также объекта по утилизации на 78,12 тысячи тонн. Эти объекты потребуют от РЭО вложения 3,545 млрд рублей. Таким образом, общая стоимость КПО оценивается в 4,4 миллиарда рублей.