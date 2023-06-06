РЭО вложит 4,4 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Петербурге

Posted 6 июня 2023, 09:06
Published 6 июня 2023, 09:06
Modified 6 июня 2023, 09:06
Updated 6 июня 2023, 09:06
Компания готова инвестировать в реализацию проекта 4,4 миллиарда рублей. Финансирование будет предоставляться за счет средств, полученных от размещения ценных бумаг компании. ППК «РЭО» уже подписала договор по займам с компанией «Невский экологический оператор» (НЭО).
Руководитель РЭО Денис Буцаев сообщил, что КПО «Волхонка» будет возведен в два этапа. Первый этап — строительство объекта, который будет ежегодно обрабатывать 200 000 тонн отходов и утилизировать 38 700 тонн. Его стоимость составит 881,2 миллиона рублей. Глава компании отметил, что этот этап уже завершен. Следующий этап предполагает создание еще одной линии сортировки мощностью 400 000 тонн в год, а также объекта по утилизации на 78,12 тысячи тонн. Эти объекты потребуют от РЭО вложения 3,545 млрд рублей. Таким образом, общая стоимость КПО оценивается в 4,4 миллиарда рублей.
Благодаря новому комплексу Петербург сможет достичь показателей по стопроцентной обработке ТКО и сокращению объемов захоронения мусора на полигонах в два раза, уточнил Денис Буцаев.
Средства будут предоставлены за счет размещения целевых облигационных выпусков ППК «РЭО» в размере 4,4 миллиарда рублей. Ставка купонной доходности — ключевая ставка Центробанка плюс премия в размере 3%. Об этом сообщил замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.
Главная задача ППК «РЭО» заключается в создании комплексной системы обращения с ТКО в стране. Это позволит уменьшить количество отправляемого на полигоны мусора и будет способствовать снижению экологической нагрузки на граждан. К 2030 году необходимо достичь 100%-ной сортировки ТКО и сокращения в два раза объема отходов, отправляемых на полигоны. Данные показатели установлены национальным проектом «Экология». Их достижение возможно при условии построения экономики замкнутого цикла в России.