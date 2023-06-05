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Posted 5 июня 2023, 16:11

Published 5 июня 2023, 16:11

Modified 5 июня 2023, 16:13

Updated 5 июня 2023, 16:13

ФОМС: В Запорожской области увеличится количество пунктов оформления полисов ОМС

ФОМС: В Запорожской области увеличится количество пунктов оформления полисов ОМС

5 июня 2023, 16:11
Фото: 1MI.
В Запорожской области планируется увеличить количество пунктов оформления полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил Илья Баланин, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обсудил вопросы, связанные с обеспечением жителей региона полисами ОМС, на рабочей встрече с Ильей Баланиным, пишут «Новые Известия».

В ходе встречи обсуждалась организация дополнительных пунктов оформления полисов ОМС на базах медучреждений, прием заявлений через Социальный фонд, а также возможность привлечения волонтерских студенческих активов для консультативной помощи гражданам при оформлении ОМС.

В настоящее время в Мелитополе уже открыты три пункта оформления полисов, а также можно подавать заявки через МФЦ. Кроме того, в регионе внедряются цифровые полисы ОМС.

Илья Баланин, глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования, отметил, что его организация предоставляет необходимую методологическую помощь коллегам из Запорожской области. Практически все территориальные фонды направляют своих специалистов для поддержки новых территорий.

«Наша общая задача — без лишних организационных задержек оформить полисы ОМС, чтобы жители Запорожской области могли получать качественную медицинскую помощь на всей территории России», — подчеркнул он.

В своем телеграм-канале Евгений Балицкий отметил, что на данный момент уже более 34 тысяч жителей региона оформили полисы ОМС.

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