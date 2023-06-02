Буцаев: В РФ дополнительно построят 6,7 млн тонн мощностей по обработке отходов

Posted 2 июня 2023, 10:36
Published 2 июня 2023, 10:36
Modified 2 июня 2023, 10:36
Updated 2 июня 2023, 10:36
По его словам, в рамках заключенных в этом году концессионных и инвестиционных соглашений в 17 регионах страны построят объекты по переработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов мощностью 6,7 миллиона тонн в год.
Издание inkazan.ru сообщает, что глава РЭО рассказал в своем докладе об образующихся ежегодно в России 50 миллионах тонн твердых коммунальных отходов, половина из которых — тара и упаковка. За последнее время во вторичный оборот вовлекли чуть меньше двенадцати процентов образованных отходов, что почти вдвое превышает установленную цель. Добиться этого удалось, в первую очередь, благодаря строительству объектов по обращению с ТКО. В прошлом году таких объектов на территории Российской Федерации ввели в эксплуатацию тридцать шесть. В 2023 году заключено двадцать три концессионных и инвестиционных соглашения, в соответствии с которыми в 17 регионах Российской Федерации создадут объекты по обращению с ТКО мощностью 6,7 миллиона тонн в год. Для развития инфраструктуры предусмотрены меры поддержки, в том числе оказываемые компанией РЭО.
Кроме этого, в своем докладе Буцаев затронул роль цифровизации в развитии отрасли обращения с ТКО, вовлечение молодежи по направлению экопросвещения и эковолонтерства, развитие раздельного сбора мусора путем приобретения контейнеров, зеленые облигации, совершенствование механизма расширенной ответственности производителя (РОП) и многое другое.
В свою очередь, исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова отметила, что создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами представляет собой не просто название федерального проекта, реализуемого в рамках национального проекта «Экология». Все звенья должны работать в рамках своих задач и обязанностей. При этом важно, чтобы в решении возникающих в процессе формирования комплексной системы вопросов участвовали отраслевые ведомства, такие как Минприроды России.
Директор по технологиям Российского экологического оператора Олег Шияновский отметил, что много внимания уделяется федпроекту «Экономика замкнутого цикла». В рамках его реализации до 2024 года будут введены в эксплуатацию восемь экопарков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. К 2030 году они помогут создать больше одиннадцати тысяч рабочих мест и обеспечат вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторресурсов ежегодно.