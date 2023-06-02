Буцаев: В РФ дополнительно построят 6,7 млн тонн мощностей по обработке отходов

Издание inkazan.ru сообщает, что глава РЭО рассказал в своем докладе об образующихся ежегодно в России 50 миллионах тонн твердых коммунальных отходов, половина из которых — тара и упаковка. За последнее время во вторичный оборот вовлекли чуть меньше двенадцати процентов образованных отходов, что почти вдвое превышает установленную цель. Добиться этого удалось, в первую очередь, благодаря строительству объектов по обращению с ТКО. В прошлом году таких объектов на территории Российской Федерации ввели в эксплуатацию тридцать шесть. В 2023 году заключено двадцать три концессионных и инвестиционных соглашения, в соответствии с которыми в 17 регионах Российской Федерации создадут объекты по обращению с ТКО мощностью 6,7 миллиона тонн в год. Для развития инфраструктуры предусмотрены меры поддержки, в том числе оказываемые компанией РЭО.