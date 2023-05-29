ГК “Мовиста” стала фигурантом коррупционного скандала в Ярославле

Posted 29 мая 2023, 09:28
Published 29 мая 2023, 09:28
Modified 29 мая 2023, 09:28
Updated 29 мая 2023, 09:28
Расследование выявило, что Черемных и другие чиновники в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года неоднократно получали взятки от предпринимателя Александра Советникова, руководившего группой компаний "Мовиста". Компания была ответственна за модернизацию трамвайной сети в Ярославле, а общая сумма взяток составила 1 605 453 рубля. Портал Properm.ru не получил комментариев от компании "Мовиста Регионы" по данному вопросу. Кроме того, по информации из "Коммерсанта", в отношении Советникова также было возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки".
В ноябре прошлого года городская администрация Перми заключила договор с ООО "Мовиста Регионы Пермь" о комплексной модернизации трамвайной системы города. Соглашение предусматривает ремонт 35 километров путей, реконструкцию депо и 7 тяговых подстанций, а также поставку 44 новых вагонов в течение трех лет. Проект планировался на период с 2023 по 2025 годы, общая стоимость 16,1 миллиарда рублей.
ООО "Мовиста Регионы" принадлежит Александру Советникову и АО "Новтри", а АО "Новтри" владеет Александра Орлова (Созыкина), генеральным директором компании является Дмитрий Ким. Юридический адрес компании находится в Москве. Руководителю"Новтри" принадлежит компания "Современные рельсовые системы", которая заработала 531 миллион рублей выручки в 2021 году. Остальные компании, включая "Мовиста Регионы" и "Мовиста городской транспорт", по данным из "СПАРК", работали с убытком в 2021 году и несколько предыдущих лет. В холдинге нет прибыльных компаний.
Александр Советников является генеральным директором и владельцем группы компаний "Мовиста". Он родился в 1977 году и является бизнесменом. Также он является руководителем "Мовиста Регионы Пермь". Ранее Советников занимал должность генерального директора компании "РТ-Инвест Транспортные Системы", которая была оператором системы сбора платы с тяжелых грузовых автомобилей "Платон". Один из учредителей "РТ-Инвест Транспортные Системы" - миллиардер Игорь Ротенберг.