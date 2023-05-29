ГК “Мовиста” стала фигурантом коррупционного скандала в Ярославле

Расследование выявило, что Черемных и другие чиновники в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года неоднократно получали взятки от предпринимателя Александра Советникова, руководившего группой компаний "Мовиста". Компания была ответственна за модернизацию трамвайной сети в Ярославле, а общая сумма взяток составила 1 605 453 рубля. Портал Properm.ru не получил комментариев от компании "Мовиста Регионы" по данному вопросу. Кроме того, по информации из "Коммерсанта", в отношении Советникова также было возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки".