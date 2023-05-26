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Posted 26 мая 2023, 14:22

Published 26 мая 2023, 14:22

Modified 26 мая 2023, 14:22

Updated 26 мая 2023, 14:22

Система ОМС позволит выявить заболевание на ранних стадиях

Система ОМС позволит выявить заболевание на ранних стадиях

26 мая 2023, 14:22
Фото: 1MI.
По данным ФФОМС, в 2022 году профилактические осмотры прошли почти 52 миллиона человек, что составляет 100,2% от числа людей, подлежащих таким осмотрам. Охват профилактическими мероприятиями увеличился на 39% по сравнению с 2021 годом.

Об этом заявила заместитель председателя ФФОМС Ирина Соколова на круглом столе по медицинскому страхованию, который состоялся в рамках Международной конференции по страхованию в Москве, пишет newizv.ru.

В последние годы ОМС акцентирует внимание на развитии превентивной медицины, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.

По ее словам, каждый год программы профилактических мероприятий в рамках ОМС расширяются. В список исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований, активно добавляются новые пункты. Система сфокусирована на оказании медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, выявлении обострений и осложнений.

Объем медицинской помощи по программе диспансеризации тоже планомерно растет с 2018 года. В 2022 году ее прошли 23 миллиона человек, из которых более 6 миллионов были обследованы в рамках углубленной диспансеризации. Кроме того, отрасль также сосредоточена на оказании медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отметил, что система ОМС активно движется в направлении персонифицированной медицины, усиления адресного сопровождения, включая диспансерное наблюдение за хроническими больными, раннего выявления заболеваний и профилактики осложнений.

Большую роль страховых представителей в системе ОМС подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский. По его словам, вся система здравоохранения нацелена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет. С этим связаны определенные ожидания от системы ОМС, которая включает инструменты по персонализированному сопровождению застрахованных и адресной работе с недообследованными гражданами.

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