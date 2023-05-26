Система ОМС позволит выявить заболевание на ранних стадиях

Объем медицинской помощи по программе диспансеризации тоже планомерно растет с 2018 года. В 2022 году ее прошли 23 миллиона человек, из которых более 6 миллионов были обследованы в рамках углубленной диспансеризации. Кроме того, отрасль также сосредоточена на оказании медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.