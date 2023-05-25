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Posted 25 мая 2023, 13:59

Published 25 мая 2023, 13:59

Modified 25 мая 2023, 13:59

Updated 25 мая 2023, 13:59

Буцаев: Работа по реализации мусорной реформы не ведется в 11 регионах

Буцаев: Работа по реализации мусорной реформы не ведется в 11 регионах

25 мая 2023, 13:59
Генеральный директор компании “Российский экологический оператор” Денис Буцаев рассказал, что восемнадцать регионов рискуют не достичь показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» к 2024 году.

 

Издание gorod55.ru пишет, что о входящих в группу риска по реализации реформы ТКО российских регионах Денис Буцаев рассказал на полях Х Невского международного экологического конгресса. По словам главы РЭО, среди этих регионов есть одиннадцать, где строительство объектов по обращению с отходами не проводится вообще.

Это Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия. Есть существенные риски в Алтайском крае, но РЭО тесно взаимодействует с этим регионом.  В нескольких регионах наблюдается отставание свыше квартала, которое может привести к невозможности ввести в 2024 году объекты по обращению с отходами в эксплуатацию. Это Омская, Смоленская, Ростовская области, Республика Коми, Саратовская область, Красноярский край и Республика Калмыкия. Об этом Буцаев рассказал в рамках заседания комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы».

Также глава РЭО напомнил, что в 2020 году федеральный проект пересмотрели. Было решено с учетом данных, которые собрала комиссия Госсовета по регионам, скорректировать показатели, чтобы они стали более реалистичными.

По мнению Дениса Буцаева, сейчас показатели являются вполне реалистичными, если ими заниматься, что и делают в большинстве российских регионах. Глава РЭО добавил, что реформа ТКО в основном подразумевает инфраструктуру. Поэтому проводится строительство объектов в регионах с помощью предоставляемых Минэкологии и Российским экологическим оператором мер поддержки.

По поручению Правительства России со всеми субъектами подписаны дорожные карты для реализации задач подобного характера. В некоторых субъектах работы осуществляются с опережением, к примеру в Ленинградской и Нижегородской областях.

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