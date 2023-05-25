Буцаев: Работа по реализации мусорной реформы не ведется в 11 регионах

Это Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия. Есть существенные риски в Алтайском крае, но РЭО тесно взаимодействует с этим регионом. В нескольких регионах наблюдается отставание свыше квартала, которое может привести к невозможности ввести в 2024 году объекты по обращению с отходами в эксплуатацию. Это Омская, Смоленская, Ростовская области, Республика Коми, Саратовская область, Красноярский край и Республика Калмыкия. Об этом Буцаев рассказал в рамках заседания комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы».