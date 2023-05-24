ВЭБ. РФ: Новый инструмент привлечет инвестиции в экономику России

Наряду с этим власти планируют развивать венчурный рынок — работать над привлечением инвестиций в новые проекты, которые в итоге должны стать значимыми элементами инновационной экономики. Финансирование стартапов зачастую несет высокие риски, так как не все из них удается удачно реализовать. ВЭБ.РФ намеревается внедрить портфельный подход, согласно которому оценка рисков будет вестись не по отдельным проектам, а по всему портфелю.