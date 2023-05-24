ВЭБ. РФ: Новый инструмент привлечет инвестиции в экономику России

Posted 24 мая 2023, 07:26
Published 24 мая 2023, 07:26
Modified 25 июля, 21:45
Updated 25 июля, 21:45
Таксономия — перечень конкретных технологий и услуг, которые имеют важное значение для развития страны, пишет «Коммерсант». Так как финансирование новых разработок в большинстве случаев сопряжено с риском для инвесторов, госкорпорация и Министерство экономического развития путем внедрения таксономии помогают привлечь инвестиции на реализацию новых инициатив. Так, компаниям положены более выгодные кредиты в коммерческих банках, сообщает 56orb.ru. Возможные риски по проектам анализируют банки, реестр ведет ВЭБ.РФ, а проверку на соответствие осуществляет Банк России.
Наряду с этим власти планируют развивать венчурный рынок — работать над привлечением инвестиций в новые проекты, которые в итоге должны стать значимыми элементами инновационной экономики. Финансирование стартапов зачастую несет высокие риски, так как не все из них удается удачно реализовать. ВЭБ.РФ намеревается внедрить портфельный подход, согласно которому оценка рисков будет вестись не по отдельным проектам, а по всему портфелю.
Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выступил с комментарием, что если портфелю удастся избежать общего убытка, 10–25% компаний будут успешными, а их технологии — востребованными, то портфель был сформирован правильно. Министерство экономического развития составило соответствующий проект постановления, благодаря которому госкорпорация фактически получает право на риск, а также 50 миллиардов рублей на развитие такой стратегии.
Инструментарий ВЭБ.РФ для привлечения финансирования уже запущен в работу, он демонстрирует первые успехи. В число таких инициатив вошли антикризисные поручительства, кредиты на сохранение рабочих мест и модернизацию, фабрика проектного финансирования.
За последние пять лет госкорпорация под руководством Шувалова внедряет новые инструменты поддержки и осваивает множество сфер деятельности: возведение школ, организация работы городского транспорта, модернизация водоканалов в регионах. Все инициативы направлены на повышение качества жизни россиян. Положительные перемены, ставшие итогом деятельности ВЭБ.РФ за последние 5 лет, затронули свыше 27 миллионов граждан, а общий объем инвестиционных средств, вложенных в российскую экономику, достиг 11 триллионов рублей.