Бренд инструментов Denzel вошел в ТОП рейтинга вовлеченности ВКонтакте

Достижения компании прокомментировал глава департамента интернет-маркетинга «Мир инструмента» Артем Козлов. Он рассказал, что с каждым месяцем аудитория сообщества “Denzel Россия” во “ВКонтакте” и в других соцсетях растет. Маркетологи компании считают “ВКонтакте” основной площадкой для популяризации бренда, так как здесь за новостями Denzel следят наибольшее количество интернет-пользователей. В данной соцсети публикуется больше всего контента, включая экспертные публикации, отзывы на продукцию компании, небольшие видео с DIY-лайфхаками. Помимо этого, представители бренда постоянно находятся на связи с аудиторией, отвечая на вопросы в комментариях и сообщениях. Пользователи ВК, которые отдают предпочтение продукции Denzel, знают, что всегда получат помощь на любой запрос, и это в итоге вызывает серьезный рост вовлеченности.