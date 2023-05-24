Бренд инструментов Denzel вошел в ТОП рейтинга вовлеченности ВКонтакте

Posted 24 мая 2023, 14:17
Published 24 мая 2023, 14:17
Modified 24 мая 2023, 14:17
Updated 24 мая 2023, 14:17
Как сообщает transsibinfo.com, соцсеть постоянно совершенствуется: были добавлены новые разделы – “VK Клипы”, “Истории”, увеличился функционал таргетированной рекламы, что в конечном счете привело к росту средней месячной аудитории на 6,9%. Число граждан, которые пользуются площадкой, достигло рекордных 76,9 миллиона человек. При этом количество новых сообществ в РФ стало больше на 28%, а охват соцсети осенью 2022 года достиг 85% от общей численности отечественной интернет-аудитории.
Сегодня компании все больше внимания уделяют собственному присутствию в соцсетях, делая упор именно на ВК. Они стараются как можно больше взаимодействовать со своей аудиторией, анализировать поведение пользователей в сети, отвечать на их вопросы и оперативно выходить на связь для решения проблем. Подобный отклик представителей бизнеса помогает увеличить уровень лояльности клиентов.
Не так давно Telegram-канал о маркетинге New Media опубликовал рейтинг вовлеченности – процент подписчиков, которые каждый день заходят на страницу определенной компании в ВК. Рейтинг составлен по данным JagaJam среди 458 брендов кроме нефтегаза и медиа. Среди 20 самых успешных по этому критерию компаний первое место досталось сообществу сети кофеен One Price Coffee благодаря показателю вовлеченности в их группе свыше 50% при 11,5 тысячи подписчиков. Далее следует бренд инструмента и силового оборудования Denzel. Компания смогла привлечь порядка 70 тысяч подписчиков при показателе вовлеченности более 12%, за что и получила второе место в рейтинге.
Достижения компании прокомментировал глава департамента интернет-маркетинга «Мир инструмента» Артем Козлов. Он рассказал, что с каждым месяцем аудитория сообщества “Denzel Россия” во “ВКонтакте” и в других соцсетях растет. Маркетологи компании считают “ВКонтакте” основной площадкой для популяризации бренда, так как здесь за новостями Denzel следят наибольшее количество интернет-пользователей. В данной соцсети публикуется больше всего контента, включая экспертные публикации, отзывы на продукцию компании, небольшие видео с DIY-лайфхаками. Помимо этого, представители бренда постоянно находятся на связи с аудиторией, отвечая на вопросы в комментариях и сообщениях. Пользователи ВК, которые отдают предпочтение продукции Denzel, знают, что всегда получат помощь на любой запрос, и это в итоге вызывает серьезный рост вовлеченности.
В топ-5 по вовлеченности эксперты также включили продуктовые сети «ВкусВилл» (7,09%) и «Дикси» (6,22%).