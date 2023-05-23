ФОМС сообщил об охвате профмероприятиями по ОМС свыше 51 млн человек в 2022 году

Posted 23 мая 2023, 12:01
Published 23 мая 2023, 12:01
Modified 23 мая 2023, 12:01
Updated 23 мая 2023, 12:01
По словам главы ФОМС Илья Баланина, охват населения профмероприятиями в прошлом году увеличился на тридцать девять процентов по сравнению с данными 2021 года. Как сообщает ТАСС, Илья Баланин рассказал о ежегодном расширении программ профилактических мероприятий, увеличении списка проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований исследований. По его словам, значительно повысить доступность онкологической помощи позволило дополнительное финансирование. В прошлом году провели свыше 3,6 миллиона случаев лечения. Это превышает данные 2018 года почти в два раза - тогда оказали 1,9 миллиона случаев лечения.
Также в прошлом году увеличилось количество процедур экстракорпорального оплодотворения - до 91,9 тысячи раз, что на 7,3 тысячи выше показателя 2021 года.
По данным фонда, в прошлом году жители Российской Федерации получили свыше двух миллионов услуг специализированной помощи. Наиболее популярными были офтальмологические услуги - свыше двухсот пятидесяти шести тысяч случаев, онкология - свыше двухсот сорока восьми тысяч случаев, акушерство и гинекология - сто семьдесят тысяч случаев, сердечно-сосудистая хирургия - свыше ста пятидесяти тысяч случаев.
Фонд обязательного медицинского страхования напрямую оплачивает специализированную медпомощь, оказываемую федеральными медицинскими учреждениями в стационарных условиях с 2021 года.