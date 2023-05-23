newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2023, 12:01

Published 23 мая 2023, 12:01

Modified 23 мая 2023, 12:01

Updated 23 мая 2023, 12:01

ФОМС сообщил об охвате профмероприятиями по ОМС свыше 51 млн человек в 2022 году

ФОМС сообщил об охвате профмероприятиями по ОМС свыше 51 млн человек в 2022 году

23 мая 2023, 12:01
Фото: 1MI.
В 2022 году профмероприятия в рамках обязательного медицинского страхования прошли свыше 51,5 миллиона жителей России. Об этом рассказали в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС). Показатель 2022 году составляет 100,2 процента от плана.

По словам главы ФОМС Илья Баланина, охват населения профмероприятиями в прошлом году увеличился на тридцать девять процентов по сравнению с данными 2021 года. Как сообщает ТАСС, Илья Баланин рассказал о ежегодном расширении программ профилактических мероприятий, увеличении списка проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований исследований. По его словам, значительно повысить доступность онкологической помощи позволило дополнительное финансирование. В прошлом году провели свыше 3,6 миллиона случаев лечения. Это превышает данные 2018 года почти в два раза - тогда оказали 1,9 миллиона случаев лечения.

Также в прошлом году увеличилось количество процедур экстракорпорального оплодотворения - до 91,9 тысячи раз, что на 7,3 тысячи выше показателя 2021 года.

По данным фонда, в прошлом году жители Российской Федерации получили свыше двух миллионов услуг специализированной помощи. Наиболее популярными были офтальмологические услуги - свыше двухсот пятидесяти шести тысяч случаев, онкология - свыше двухсот сорока восьми тысяч случаев, акушерство и гинекология - сто семьдесят тысяч случаев, сердечно-сосудистая хирургия - свыше ста пятидесяти тысяч случаев.

Фонд обязательного медицинского страхования напрямую оплачивает специализированную медпомощь, оказываемую федеральными медицинскими учреждениями в стационарных условиях с 2021 года.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика