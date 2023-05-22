СМИ подозревают сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

О том, что экс-директор «РостовАвтоДора», нынешний министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев связан с семьей дорожного магната Павла Рогачкина, не раз упоминалось в СМИ как федерального, так и местного уровня. Дорожные предприятия, собственниками которых являются родственники Рогачкина, были неоднократно замечены в картельных сговорах. Министерство транспорта Ростовской области регулярно проводит электронные конкурсы, по итогам которых контракты на выполнение работ получают «Т-Транс» и «Ростовское ДСУ», то есть предприятия, которые подконтрольны Рогачкину.