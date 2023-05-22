СМИ подозревают сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

Posted 22 мая 2023, 13:45
Published 22 мая 2023, 13:45
Modified 22 мая 2023, 13:45
Updated 22 мая 2023, 13:45
Арбитражный суд области подтвердил претензии антимонопольщиков к минтрансу региона. УФАС по Ростовской области уличило министерство в том, что чиновники масштабировали закупки на содержание дорог, из-за чего победу одерживали конкретные участники, сообщает информационное издание newizv.ru.
Как рассказали в пресс-службе УФАС, региональный минтранс объявил два электронных аукциона на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Потенциальная подрядная организация должна была выполнить 54 вида работ одновременно в 34 населенных пунктах области. Исполнить контракты под силу было только двум крупным подрядчикам: «РостовАвтоДору» и «Тацинскому ДСУ».
Широкую огласку получило и еще одно разбирательство с участием ФАС, чиновников из областного министерства транспорта и компании-подрядчика «РостовАвтоДор», директором которой ранее был Владимир Окунев, действующий министр транспорта региона. Арбитражный суд Москвы не стал отменять решение УФАС о штрафах для «РостовАвтоДора» и ООО «Строитель» за заключение картельного сговора, в результате которого было заключено соглашение, ограничивающее конкуренцию. Сумма штрафа превышает 228 миллионов рублей.
Антимонопольщики также обнаружили нарушения в проведении закупок работ на строительство магистрали из Ростова-на-Дону до границы Донецкой народной республики. А несколько дней назад в Азовском районе был объявлен тендер на содержание автодорог на 77,5 миллиона рублей. При этом фронт работ не указан. По данному факту ФАС инициировала проверку.
О том, что экс-директор «РостовАвтоДора», нынешний министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев связан с семьей дорожного магната Павла Рогачкина, не раз упоминалось в СМИ как федерального, так и местного уровня. Дорожные предприятия, собственниками которых являются родственники Рогачкина, были неоднократно замечены в картельных сговорах. Министерство транспорта Ростовской области регулярно проводит электронные конкурсы, по итогам которых контракты на выполнение работ получают «Т-Транс» и «Ростовское ДСУ», то есть предприятия, которые подконтрольны Рогачкину.
Состоянием автотрасс Ростовской области не удовлетворены ни гости региона, ни местные жители. По качеству дорожного полотна область занимает тридцатое место в рейтинге, составленном по результатам исследования “РИА Новости”.
В минувшем апреле о дорожной отрасли региона с недовольством высказался президент России Владимир Путин: «Там не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно».
Повлияет ли прямое внимание главы государства к дорожной отрасли Ростовской области на ситуацию и изменится ли она в лучшую сторону – покажет время.