РЭО: В Тульской области запустили объект по обращению с ТКО на 420 тысяч тонн

Компанию “Российский экологический оператор” создали в 2019 году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Главной задачей предприятия является создание в России комплексной системы обращения с отходами. В соответствии с нацпроектом “Экология” это необходимо для сокращения объемов захоронения на полигонах ТКО и снижения экологической нагрузки на население. Цель - к 2030 году сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Добиться таких результатов будет невозможно без построения экономики замкнутого цикла.