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Posted 18 мая 2023, 12:44

Published 18 мая 2023, 12:44

Modified 18 мая 2023, 12:44

Updated 18 мая 2023, 12:44

РЭО: В Тульской области запустили объект по обращению с ТКО на 420 тысяч тонн

РЭО: В Тульской области запустили объект по обращению с ТКО на 420 тысяч тонн

18 мая 2023, 12:44
В Дубенском районе Тульской области в рамках реконструкции полигона ввели в эксплуатацию комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Общая мощность объекта составила 420 тысяч тонн ТКО в год.

Публично-правовая компания “Российский экологический оператор” предоставила финансирование проекта на сумму 261,9 миллиона рублей.

По сообщению издания gorod55.ru, о завершении масштабной реконструкции мусорного полигона в Дубенском районе Тульской области рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, работы закончились 17 мая текущего года. В эксплуатацию были введены объекты по обращению с отходами мощностью четыреста двадцать тысяч тонн в год, а также утилизации - семьдесят тысяч тонн.

Общая стоимость создания КПО превысила миллиард рублей. Из них почти двести шестьдесят два миллиона были направлены компанией Российский экологический оператор. Инвестором проекта стало ООО «МСК-НТ», регоператор в Московской области, Тульской области, Нижегородской области, оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Москве.

Компанию “Российский экологический оператор” создали в 2019 году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Главной задачей предприятия является создание в России комплексной системы обращения с отходами. В соответствии с нацпроектом “Экология” это необходимо для сокращения объемов захоронения на полигонах ТКО и снижения экологической нагрузки на население. Цель - к 2030 году сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Добиться таких результатов будет невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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