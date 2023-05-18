РЭО: В Тульской области запустили объект по обращению с ТКО на 420 тысяч тонн

Posted 18 мая 2023, 12:44
Published 18 мая 2023, 12:44
Modified 18 мая 2023, 12:44
Updated 18 мая 2023, 12:44
Публично-правовая компания “Российский экологический оператор” предоставила финансирование проекта на сумму 261,9 миллиона рублей.
По сообщению издания gorod55.ru, о завершении масштабной реконструкции мусорного полигона в Дубенском районе Тульской области рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, работы закончились 17 мая текущего года. В эксплуатацию были введены объекты по обращению с отходами мощностью четыреста двадцать тысяч тонн в год, а также утилизации - семьдесят тысяч тонн.
Общая стоимость создания КПО превысила миллиард рублей. Из них почти двести шестьдесят два миллиона были направлены компанией Российский экологический оператор. Инвестором проекта стало ООО «МСК-НТ», регоператор в Московской области, Тульской области, Нижегородской области, оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Москве.
Компанию “Российский экологический оператор” создали в 2019 году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Главной задачей предприятия является создание в России комплексной системы обращения с отходами. В соответствии с нацпроектом “Экология” это необходимо для сокращения объемов захоронения на полигонах ТКО и снижения экологической нагрузки на население. Цель - к 2030 году сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Добиться таких результатов будет невозможно без построения экономики замкнутого цикла.