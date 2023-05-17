Негативное воздействие местной промышленности в Норильске кардинально сократилось

Posted 17 мая 2023, 12:53
Published 17 мая 2023, 12:53
Modified 17 мая 2023, 12:53
Updated 17 мая 2023, 12:53
Аналитики считают, что во многом такое снижение обусловлено сокращением выбросов в Норильске. Напомним: в 2021-м здесь установили автоматизированные системы, контролирующие качество воздуха. Сразу после этого выросло число фиксируемых случаев нарушений. Но уже в следующем году местные предприятия значительно уменьшили негативное влияние на воздух, пишет expert.ru.
В целом по Российской Федерации в 2022-м зафиксировали 209 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы. Согласно проведённому аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росгидромета исследованию, около трети из них были отмечены в Самаре.
Наибольшее число загрязнений атмосферы вызывали бензпирен и сероводород. Помимо этих соединений выявлялись оксид углерода, свинец, диоксиды серы и азота.
Аналитики утверждают, что до пандемии число выявляемых инцидентов загрязнения воздуха было намного меньше. По их мнению, причиной этого был как раз недостаток современных автоматизированных систем контроля качества воздуха.
Согласно приведённой статистике, в прошлом году значительно снизилось количество экстремально высоких загрязнений – с 37 (в 2021-м) до 8. По высоким также зафиксировано существенное уменьшение – с 386 до 201.
60 инцидентов пришлось на Самару. В Иркутской области было отмечено 46 случаев, в Оренбургской – 20.
Помимо этого, в прошлом году были зафиксированы 3 случая особо масштабного загрязнения атмосферы. По одному произошло в Самарской и Омской областях. Третий случай затронул одновременно Ульяновскую, Саратовскую и Самарскую области.