Негативное воздействие местной промышленности в Норильске кардинально сократилось

Аналитики считают, что во многом такое снижение обусловлено сокращением выбросов в Норильске. Напомним: в 2021-м здесь установили автоматизированные системы, контролирующие качество воздуха. Сразу после этого выросло число фиксируемых случаев нарушений. Но уже в следующем году местные предприятия значительно уменьшили негативное влияние на воздух, пишет expert.ru.