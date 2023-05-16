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Posted 16 мая 2023, 08:41

Published 16 мая 2023, 08:41

Modified 16 мая 2023, 08:43

Updated 16 мая 2023, 08:43

Экозабег при поддержке РЭО пройдет в Санкт-Петербурге и еще 8 регионах РФ

Экозабег при поддержке РЭО пройдет в Санкт-Петербурге и еще 8 регионах РФ

16 мая 2023, 08:41
Российский экологический оператор (РЭО) начал регистрацию на участие в экозабеге, который пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге и еще восьми регионах страны. Акция проводится в рамках X Невского международного экологического конгресса.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что компания в рамках НМЭК-2023 окажет поддержку нескольким мероприятиям, направленным на популяризацию экологического образа жизни. Одним из таких станет экозабег, который пройдет во всех федеральных округах страны.

«Ожидаем, что в Санкт-Петербурге участие примут порядка 1000 человек. Открыта регистрация на мероприятие», — сообщил Буцаев.

Основной забег пройдет в Санкт-Петербурге 27 мая с 08:00 до 13:30 по маршруту площадь Растрелли — улица Смольного — Смольная набережная — площадь Растрелли. Будет три дистанции: 400 метров (детская дистанция), пять и 10 километров. Все участники получат стартовый набор, а по итогам забега — медаль и сертификат участника.

Как уточнил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, к забегу присоединятся еще восемь регионов. Это Забайкальский край, Кемеровская, Иркутская, Оренбургская, Свердловская, Липецкая, Вологодская области и Дагестан. Он отметил, что с ними будут организованы телемосты.

«Каждый участник вносит свой вклад в сохранение природы. По итогам марафона будут высажены деревья совместно с добровольцами движения „Волонтеры леса“, — рассказал Бойко.

Акция проводится в сотрудничестве с проектом «Выбираю чистый воздух» и беговым сообществом Санкт-Петербурга PushkinRun. Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.

Также в рамках экологического конгресса РЭО проведет показ модных коллекций из вторсырья, выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники и организует мастерскую переработки. В 2023 году НМЭК проходит 25–26 мая.

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