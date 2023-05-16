Экозабег при поддержке РЭО пройдет в Санкт-Петербурге и еще 8 регионах РФ

Основной забег пройдет в Санкт-Петербурге 27 мая с 08:00 до 13:30 по маршруту площадь Растрелли — улица Смольного — Смольная набережная — площадь Растрелли. Будет три дистанции: 400 метров (детская дистанция), пять и 10 километров. Все участники получат стартовый набор, а по итогам забега — медаль и сертификат участника.