Экозабег при поддержке РЭО пройдет в Санкт-Петербурге и еще 8 регионах РФ

Posted 16 мая 2023, 08:41
Published 16 мая 2023, 08:41
Modified 16 мая 2023, 08:43
Updated 16 мая 2023, 08:43
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что компания в рамках НМЭК-2023 окажет поддержку нескольким мероприятиям, направленным на популяризацию экологического образа жизни. Одним из таких станет экозабег, который пройдет во всех федеральных округах страны.
«Ожидаем, что в Санкт-Петербурге участие примут порядка 1000 человек. Открыта регистрация на мероприятие», — сообщил Буцаев.
Основной забег пройдет в Санкт-Петербурге 27 мая с 08:00 до 13:30 по маршруту площадь Растрелли — улица Смольного — Смольная набережная — площадь Растрелли. Будет три дистанции: 400 метров (детская дистанция), пять и 10 километров. Все участники получат стартовый набор, а по итогам забега — медаль и сертификат участника.
Как уточнил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, к забегу присоединятся еще восемь регионов. Это Забайкальский край, Кемеровская, Иркутская, Оренбургская, Свердловская, Липецкая, Вологодская области и Дагестан. Он отметил, что с ними будут организованы телемосты.
«Каждый участник вносит свой вклад в сохранение природы. По итогам марафона будут высажены деревья совместно с добровольцами движения „Волонтеры леса“, — рассказал Бойко.
Акция проводится в сотрудничестве с проектом «Выбираю чистый воздух» и беговым сообществом Санкт-Петербурга PushkinRun. Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.
Также в рамках экологического конгресса РЭО проведет показ модных коллекций из вторсырья, выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники и организует мастерскую переработки. В 2023 году НМЭК проходит 25–26 мая.