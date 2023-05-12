РЭО одобрил включение в приоритетный перечень оборудования для обращения с ТКО

Posted 12 мая 2023, 12:11
Published 12 мая 2023, 12:11
Modified 12 мая 2023, 12:11
Updated 12 мая 2023, 12:11
Как сообщает издание newstracker.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что по итогам прошлого года импортозамещение оборудования для обращения с ТКО составило семьдесят процентов. По его словам, компания проводит хакатоны, продолжает работу по созданию и поддержке российских разработок для отрасли, а также ищет предприятия, предлагающие самые эффективные решения.
Буцаев подчеркнул, что включение в список приоритетных направлений проектов технологического суверенитета России оборудования для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами стало еще одним шагом к импортозамещению. Производители такого оборудования могут претендовать на значительную поддержку.
Постановление Правительства России определяет приоритетные направления государственной политики по развитию инвестиционной деятельности и привлечению в связанные с достижением технологического суверенитета Российской Федерации проекты внебюджетных средств.
По словам директора по технологиям ППК “РЭО”, к проектам технологического суверенитета государства относится производство роботов для сортировки отходов, которые могут распознавать объекты с помощью искусственного интеллекта, а также производство сепараторов для ТКО и оборудования для линий компостирования органических, пищевых и аналогичных им отходов.
Также в список вошло изготовление оборудования для линий утилизации полимерных отходов, отходов резины, отходов из стекла, старых шин.