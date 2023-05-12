РЭО одобрил включение в приоритетный перечень оборудования для обращения с ТКО

Как сообщает издание newstracker.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что по итогам прошлого года импортозамещение оборудования для обращения с ТКО составило семьдесят процентов. По его словам, компания проводит хакатоны, продолжает работу по созданию и поддержке российских разработок для отрасли, а также ищет предприятия, предлагающие самые эффективные решения.