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Posted 12 мая 2023, 12:11

Published 12 мая 2023, 12:11

Modified 12 мая 2023, 12:11

Updated 12 мая 2023, 12:11

РЭО одобрил включение в приоритетный перечень оборудования для обращения с ТКО

РЭО одобрил включение в приоритетный перечень оборудования для обращения с ТКО

12 мая 2023, 12:11
Фото: 1MI.
По инициативе Российского экологического оператора в перечень приоритетных направлений проектов по технологическому суверенитету страны включили производство сепараторов для сортировки твердых коммунальных отходов и оборудования для линий компостирования и утилизации вторсырья.

Как сообщает издание newstracker.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что по итогам прошлого года импортозамещение оборудования для обращения с ТКО составило семьдесят процентов. По его словам, компания проводит хакатоны, продолжает работу по созданию и поддержке российских разработок для отрасли, а также ищет предприятия, предлагающие самые эффективные решения.

Буцаев подчеркнул, что включение в список приоритетных направлений проектов технологического суверенитета России оборудования для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами стало еще одним шагом к импортозамещению. Производители такого оборудования могут претендовать на значительную поддержку.

Постановление Правительства России определяет приоритетные направления государственной политики по развитию инвестиционной деятельности и привлечению в связанные с достижением технологического суверенитета Российской Федерации проекты внебюджетных средств.

По словам директора по технологиям ППК “РЭО”, к проектам технологического суверенитета государства относится производство роботов для сортировки отходов, которые могут распознавать объекты с помощью искусственного интеллекта, а также производство сепараторов для ТКО и оборудования для линий компостирования органических, пищевых и аналогичных им отходов.

Также в список вошло изготовление оборудования для линий утилизации полимерных отходов, отходов резины, отходов из стекла, старых шин.

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