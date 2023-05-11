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Posted 11 мая 2023, 13:23

Published 11 мая 2023, 13:23

Modified 11 мая 2023, 13:23

Updated 11 мая 2023, 13:23

РЭО определил топ-3 регионов ПФО по продаже вторсырья

РЭО определил топ-3 регионов ПФО по продаже вторсырья

11 мая 2023, 13:23
Фото: 1MI.
На электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), поддерживаемой Российским экологическим оператором, три лидера среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) были определены по сумме выставленных лотов.

Это Удмуртская Республика, Саратовская и Нижегородская области. Общее количество лотов, размещенных на площадке, составляет 66 от 14 регионов ПФО на общую сумму 50 109 751 рубль, пишет udm-info.ru.

Удмуртская Республика опубликовала 19 лотов на 13 996 400 рублей в категориях: полимеры, текстиль, макулатура, резина. Саратовская область разместила 18 лотов на 7 240 000 рублей в категориях: стеклобой, макулатура, полимеры, цветные металлы, а Нижегородская область выставила 12 лотов на 2 806 500 рублей в категориях: полимеры, металлы, макулатура.

Руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов отметил, что уже более 850 компаний воспользовались услугами площадки, а общая сумма их лотов составляет около 800 млн рублей. Услуга по исполнению расширенной ответственности производителя (РОП) пользуется высоким спросом, и на площадке продолжают активно проходить сделки по продаже вторсырья. В связи с этим компаниям предлагается пройти опрос, после чего им будет предоставлена бесплатная услуга «Личный брокер» на месяц. Опрос можно пройти, зарегистрировавшись на площадке по ссылке.

Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года, она предоставляет возможность продавать и покупать вторичные ресурсы и сырье, заключать сделки по переработке, покупке, а также выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). ЭТП позволяет реализовывать федеральный проект "Экономика замкнутого цикла".

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