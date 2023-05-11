РЭО определил топ-3 регионов ПФО по продаже вторсырья

Руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов отметил, что уже более 850 компаний воспользовались услугами площадки, а общая сумма их лотов составляет около 800 млн рублей. Услуга по исполнению расширенной ответственности производителя (РОП) пользуется высоким спросом, и на площадке продолжают активно проходить сделки по продаже вторсырья. В связи с этим компаниям предлагается пройти опрос, после чего им будет предоставлена бесплатная услуга «Личный брокер» на месяц. Опрос можно пройти, зарегистрировавшись на площадке по ссылке.