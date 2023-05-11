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Posted 11 мая 2023, 13:40

Published 11 мая 2023, 13:40

Modified 11 мая 2023, 13:40

Updated 11 мая 2023, 13:40

Денис Сафин рассказал об инвестициях "Уральской Стали" в развитие Новотроицка

Денис Сафин рассказал об инвестициях "Уральской Стали" в развитие Новотроицка

11 мая 2023, 13:40
В рамках проведения круглого стола “Социальные инвестиции российского бизнеса: фокус на территории присутствия” генеральный директор металлургического комбината “Уральская Сталь” Денис Сафин рассказал, что по инициативе предприятия началась работа по созданию агентства по развитию Новотроицка.

По сообщению издания Эксперт, Денис Сафин отметил важность предотвращения утечки кадров с градообразующих предприятий. Для этой цели комбинат планирует вложить крупные средства в модернизацию производства, улучшение условий труда, развитие городских пространств.

По словам Сафина, с 2021 года компания вкладывает и планирует вложить до конца текущего года 970 миллионов рублей в проекты, направленные на развитие города Новотроицка. В том числе средства будут направлены на гранты, предназначенные для поддержки общественно значимых инициатив, благоустройство Новотроицка, реконструкцию социальных объектов.

“Более 1 млрд рублей за этот же срок составят инвестиции в оздоровление работников предприятия и членов их семей, ветеранов комбината – санаторно-курортное лечение, путевки в детские летние оздоровительные лагеря, профилактические осмотры на предприятии. В будущем финансовое благополучие металлургов не останется без внимания, и зарплаты будут индексироваться в размере 10% каждый год”, - рассказал Денис Сафин.

Также для удержания кадров и привлечения специалистов компания реализует ряд программ совместно с высшими и среднеспециальными учебными заведениями. В том числе “Уральская Сталь” оказывает поддержку студентам Новотроицкого филиала МИСИС: выплачивает именные стипендии, организует их участие в производственно-образовательных группах и гарантирует вплоть до 2030 года занятость. В ходе реализации федерального проекта “Профессионалитет” в прошлом году для комбината подготовили сто специалистов, а в этом планируют подготовить на пятьдесят специалистов больше.

Отмечается, что в Новотроицке мероприятия, направленные на профессиональное ориентирование школьников, начинаются с седьмого класса. Для этого предприятие каждый год выделяет больше восьмидесяти миллионов рублей.

Глава отдела архитектуры студии Артемия Лебедева Максим Смирнов отметил, что отношение к месту, где мы живем, формирует окружающая среда, и в Новотроицке есть места, где можно реализовать очень смелые идеи.

Он добавил, что существенно поменять облик города помогает модернизация старых зданий с помощью цветовых решений, и отметил, что архитектурное бюро готово оказывать поддержку “Уральской Стали” в развитии Новотроицка.

 

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