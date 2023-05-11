Денис Сафин рассказал об инвестициях "Уральской Стали" в развитие Новотроицка

Также для удержания кадров и привлечения специалистов компания реализует ряд программ совместно с высшими и среднеспециальными учебными заведениями. В том числе “Уральская Сталь” оказывает поддержку студентам Новотроицкого филиала МИСИС: выплачивает именные стипендии, организует их участие в производственно-образовательных группах и гарантирует вплоть до 2030 года занятость. В ходе реализации федерального проекта “Профессионалитет” в прошлом году для комбината подготовили сто специалистов, а в этом планируют подготовить на пятьдесят специалистов больше.