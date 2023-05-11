Денис Сафин рассказал об инвестициях "Уральской Стали" в развитие Новотроицка

Posted 11 мая 2023, 13:40
Published 11 мая 2023, 13:40
Modified 11 мая 2023, 13:40
Updated 11 мая 2023, 13:40
По сообщению издания Эксперт, Денис Сафин отметил важность предотвращения утечки кадров с градообразующих предприятий. Для этой цели комбинат планирует вложить крупные средства в модернизацию производства, улучшение условий труда, развитие городских пространств.
По словам Сафина, с 2021 года компания вкладывает и планирует вложить до конца текущего года 970 миллионов рублей в проекты, направленные на развитие города Новотроицка. В том числе средства будут направлены на гранты, предназначенные для поддержки общественно значимых инициатив, благоустройство Новотроицка, реконструкцию социальных объектов.
“Более 1 млрд рублей за этот же срок составят инвестиции в оздоровление работников предприятия и членов их семей, ветеранов комбината – санаторно-курортное лечение, путевки в детские летние оздоровительные лагеря, профилактические осмотры на предприятии. В будущем финансовое благополучие металлургов не останется без внимания, и зарплаты будут индексироваться в размере 10% каждый год”, - рассказал Денис Сафин.
Также для удержания кадров и привлечения специалистов компания реализует ряд программ совместно с высшими и среднеспециальными учебными заведениями. В том числе “Уральская Сталь” оказывает поддержку студентам Новотроицкого филиала МИСИС: выплачивает именные стипендии, организует их участие в производственно-образовательных группах и гарантирует вплоть до 2030 года занятость. В ходе реализации федерального проекта “Профессионалитет” в прошлом году для комбината подготовили сто специалистов, а в этом планируют подготовить на пятьдесят специалистов больше.
Отмечается, что в Новотроицке мероприятия, направленные на профессиональное ориентирование школьников, начинаются с седьмого класса. Для этого предприятие каждый год выделяет больше восьмидесяти миллионов рублей.
Глава отдела архитектуры студии Артемия Лебедева Максим Смирнов отметил, что отношение к месту, где мы живем, формирует окружающая среда, и в Новотроицке есть места, где можно реализовать очень смелые идеи.
Он добавил, что существенно поменять облик города помогает модернизация старых зданий с помощью цветовых решений, и отметил, что архитектурное бюро готово оказывать поддержку “Уральской Стали” в развитии Новотроицка.