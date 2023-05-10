В РЭО разработали конвертер кодов товаров и отходов

Posted 10 мая 2023, 14:00
Published 10 мая 2023, 14:00
Modified 10 мая 2023, 14:00
Updated 10 мая 2023, 14:00
Этот конвертер будет утвержден совместным приказом Минприроды России и Минпромторга России после принятия законопроекта, направленного на реформу расширенной ответственности производителей (РОП), передает mkset.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, этот инструмент станет простым и понятным для товаропроизводителей, позволяя им понимать, какие товары были произведены или импортированы. Эта информация поможет определить, какой утилизатор нужен. А для утилизаторов будет понятно, каким производителям они могут предложить свои услуги. Это позволит избежать вопросов о продукции, полученной в результате утилизации, и исключит возможность производителей закрывать ответственность, перерабатывая отходы от использования товаров, произведенных из материалов, отличных от выпущенных на рынок.
Конвертер включает более 15 000 позиций. Каждому производимому товару и упаковке присваиваются коды продукции на основе ОКПД и Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). Отходы, образующиеся в результате использования товаров, имеют код в соответствии с ФККО. Российский экологический оператор создал информационный модуль, который автоматически отображает переход от кода ОКПД к коду ФККО в результате утраты товаром потребительских свойств, а затем - к коду нового товара по ОКПД в результате переработки отходов.
РЭО разработал информационный модуль для удобства использования конвертера, с которым можно ознакомиться на сайте. Оператор также ожидает получить обратную связь от отрасли, чтобы не допустить ошибок. Впоследствии межведомственный приказ утвердит два перечня по соотнесению кодов.