newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 мая 2023, 14:00

Published 10 мая 2023, 14:00

Modified 10 мая 2023, 14:00

Updated 10 мая 2023, 14:00

В РЭО разработали конвертер кодов товаров и отходов

В РЭО разработали конвертер кодов товаров и отходов

10 мая 2023, 14:00
Фото: 1MI.
По поручению Минприроды России Российский экологический оператор создал конвертер, который позволяет отслеживать переход товаров в отходы и, в свою очередь, отходы - в новую продукцию, получаемую в результате их переработки.

Этот конвертер будет утвержден совместным приказом Минприроды России и Минпромторга России после принятия законопроекта, направленного на реформу расширенной ответственности производителей (РОП), передает mkset.ru.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, этот инструмент станет простым и понятным для товаропроизводителей, позволяя им понимать, какие товары были произведены или импортированы. Эта информация поможет определить, какой утилизатор нужен. А для утилизаторов будет понятно, каким производителям они могут предложить свои услуги. Это позволит избежать вопросов о продукции, полученной в результате утилизации, и исключит возможность производителей закрывать ответственность, перерабатывая отходы от использования товаров, произведенных из материалов, отличных от выпущенных на рынок.

Конвертер включает более 15 000 позиций. Каждому производимому товару и упаковке присваиваются коды продукции на основе ОКПД и Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). Отходы, образующиеся в результате использования товаров, имеют код в соответствии с ФККО. Российский экологический оператор создал информационный модуль, который автоматически отображает переход от кода ОКПД к коду ФККО в результате утраты товаром потребительских свойств, а затем - к коду нового товара по ОКПД в результате переработки отходов.

РЭО разработал информационный модуль для удобства использования конвертера, с которым можно ознакомиться на сайте. Оператор также ожидает получить обратную связь от отрасли, чтобы не допустить ошибок. Впоследствии межведомственный приказ утвердит два перечня по соотнесению кодов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика