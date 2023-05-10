В РЭО разработали конвертер кодов товаров и отходов

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, этот инструмент станет простым и понятным для товаропроизводителей, позволяя им понимать, какие товары были произведены или импортированы. Эта информация поможет определить, какой утилизатор нужен. А для утилизаторов будет понятно, каким производителям они могут предложить свои услуги. Это позволит избежать вопросов о продукции, полученной в результате утилизации, и исключит возможность производителей закрывать ответственность, перерабатывая отходы от использования товаров, произведенных из материалов, отличных от выпущенных на рынок.