Буцаев рассказал об экопросветительской программе мероприятий на НМЭК-2023

Posted 10 мая 2023, 12:59
Published 10 мая 2023, 12:59
Modified 10 мая 2023, 12:59
Updated 10 мая 2023, 12:59
Как сообщает gorod55.ru, в рамках Невского международного экологического конгресса в этом году состоится показ документального фильма об экономике замкнутого цикла, съемки которого проходили при участии Первого канала. Кроме этого, программа экопросветительских мероприятий включает показ мод — апсайклинг-коллекции, одежды из вторичного сырья, и выставку об экологии и отходах. Ее организовали совместно с галереей “Триумф”. Также в пятидесяти регионах России пройдут субботники “Убери за собой”, а в Санкт-Петербурге в рамках всероссийской акции “Выбираю чистый воздух” состоится экозабег. На территории конгресса будет работать мастерская переработки “Зеленый фургон”.
Также в программу экопросветительских мероприятий НМЭК вошел экофестиваль, организованный Минкультуры России, который будет проведен при поддержке ППК “Российский экологический оператор”, сети СПб ГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КИНО», Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Показы пройдут с 20 по 23 мая 2023 года в кинотеатрах «Родина», «Дружба», «Фильмофонд», «Заневский», «Уран», «Восход» с двадцатого по двадцать третье мая.
По словам PR-директора департамента коммуникаций ППК РЭО Дмитрия Бойко, экопросветительские мероприятия, которые проводит Российский экологический оператор, помогают людям больше узнать об отрасли обращения с ТКО, а также получить больше информации об экономике замкнутого цикла.
Отмечается, что для компании “Российский экологический оператор” одной из главных задач является формирование в Российской Федерации комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это необходимо для снижения объема ТКО, захораниваемых на полигонах, с целью уменьшения экологической нагрузки на население в соответствии с национальным проектом “Экология”. Так, к 2023 году в России должно сортироваться 100 процентов отходов, а количество захораниваемых на полигонах ТКО должно сократиться в два раза. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.