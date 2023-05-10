Буцаев рассказал об экопросветительской программе мероприятий на НМЭК-2023

Отмечается, что для компании “Российский экологический оператор” одной из главных задач является формирование в Российской Федерации комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это необходимо для снижения объема ТКО, захораниваемых на полигонах, с целью уменьшения экологической нагрузки на население в соответствии с национальным проектом “Экология”. Так, к 2023 году в России должно сортироваться 100 процентов отходов, а количество захораниваемых на полигонах ТКО должно сократиться в два раза. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.