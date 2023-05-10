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Posted 10 мая 2023, 12:59

Published 10 мая 2023, 12:59

Modified 10 мая 2023, 12:59

Updated 10 мая 2023, 12:59

Буцаев рассказал об экопросветительской программе мероприятий на НМЭК-2023

Буцаев рассказал об экопросветительской программе мероприятий на НМЭК-2023

10 мая 2023, 12:59
Глава ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев рассказал о датах проведения экопросветительских мероприятий в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК). Программа пройдет с 25 по 27 мая текущего года при поддержке Минприроды России.

Как сообщает gorod55.ru, в рамках Невского международного экологического конгресса в этом году состоится показ документального фильма об экономике замкнутого цикла, съемки которого проходили при участии Первого канала. Кроме этого, программа экопросветительских мероприятий включает показ мод — апсайклинг-коллекции, одежды из вторичного сырья, и выставку об экологии и отходах. Ее организовали совместно с галереей “Триумф”. Также в пятидесяти регионах России пройдут субботники “Убери за собой”, а в Санкт-Петербурге в рамках всероссийской акции “Выбираю чистый воздух” состоится экозабег. На территории конгресса будет работать мастерская переработки “Зеленый фургон”.

Также в программу экопросветительских мероприятий НМЭК вошел экофестиваль, организованный Минкультуры России, который будет проведен при поддержке ППК “Российский экологический оператор”, сети СПб ГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КИНО», Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Показы пройдут с 20 по 23 мая 2023 года в кинотеатрах «Родина», «Дружба», «Фильмофонд», «Заневский», «Уран», «Восход» с двадцатого по двадцать третье мая.

По словам PR-директора департамента коммуникаций ППК РЭО Дмитрия Бойко, экопросветительские мероприятия, которые проводит Российский экологический оператор, помогают людям больше узнать об отрасли обращения с ТКО, а также получить больше информации об экономике замкнутого цикла.

Отмечается, что для компании “Российский экологический оператор” одной из главных задач является формирование в Российской Федерации комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это необходимо для снижения объема ТКО, захораниваемых на полигонах, с целью уменьшения экологической нагрузки на население в соответствии с национальным проектом “Экология”. Так, к 2023 году в России должно сортироваться 100 процентов отходов, а количество захораниваемых на полигонах ТКО должно сократиться в два раза. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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