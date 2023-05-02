РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

Posted 2 мая 2023, 12:18
Published 2 мая 2023, 12:18
Modified 2 мая 2023, 12:18
Updated 2 мая 2023, 12:18
Одним из таких видов является фосфогипс, он служит хорошим материалом в строительной, аграрной отрасли и сфере ЖКХ. Оператор и ассоциация будут отслеживать результаты, полученные в данных направлениях, пишет gorod55.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что соглашение было заключено для реализации отраслевых программ по использованию вторсырья в производственном секторе, а также федерального проекта по формированию в России экономики замкнутого цикла.
Буцаев уточнил, что российские производители не только используют фосфогипс в качестве удобрения, но и задействуют его при изготовлении строительных материалов и дорожного полотна. Стоит отметить, что созданное с использованием фосфогипса дорожное полотно отличается хорошей устойчивостью в условиях разных климатических условий. Гендиректор РЭО уточнил, что из образованных за 2021 год 12 миллионов тонн фосфогипса утилизировано было более 3,2 миллионов тонн.
В свою очередь, исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов рассказал об одной из главных задач отечественных производителей минеральных удобрений. Она заключается в том, чтобы максимизировать использование и переработку вторичного сырья. Кузнецов заявил, что в партнерстве с оператором ассоциация многое сможет сделать в области утилизации вторичных ресурсов. В том числе имеется в виду утилизация фосфогипса.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский сообщил о планах проработать возможности финансирования за счет инструментов РЭО. Речь идет о средствах, которые необходимы для развития инфраструктуры по вовлечению фосфогипса в производственный оборот в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
Отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве» утверждена правительством в 2022 году. Тем самым предполагается достижение намеченных показателей по доле вторичного сырья в промышленном секторе: к 2024 году – пятнадцать процентов, а к 2030 году – тридцать четыре.