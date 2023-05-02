РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

Буцаев уточнил, что российские производители не только используют фосфогипс в качестве удобрения, но и задействуют его при изготовлении строительных материалов и дорожного полотна. Стоит отметить, что созданное с использованием фосфогипса дорожное полотно отличается хорошей устойчивостью в условиях разных климатических условий. Гендиректор РЭО уточнил, что из образованных за 2021 год 12 миллионов тонн фосфогипса утилизировано было более 3,2 миллионов тонн.