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Posted 2 мая 2023, 12:18

Published 2 мая 2023, 12:18

Modified 2 мая 2023, 12:18

Updated 2 мая 2023, 12:18

РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

2 мая 2023, 12:18
Между Российским экологическим оператором (РЭО) и Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) заключено соглашение, направленное на содействие использованию в российской экономике отходов от производства удобрений.

Одним из таких видов является фосфогипс, он служит хорошим материалом в строительной, аграрной отрасли и сфере ЖКХ. Оператор и ассоциация будут отслеживать результаты, полученные в данных направлениях, пишет gorod55.ru.

Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что соглашение было заключено для реализации отраслевых программ по использованию вторсырья в производственном секторе, а также федерального проекта по формированию в России экономики замкнутого цикла.

Буцаев уточнил, что российские производители не только используют фосфогипс в качестве удобрения, но и задействуют его при изготовлении строительных материалов и дорожного полотна. Стоит отметить, что созданное с использованием фосфогипса дорожное полотно отличается хорошей устойчивостью в условиях разных климатических условий. Гендиректор РЭО уточнил, что из образованных за 2021 год 12 миллионов тонн фосфогипса утилизировано было более 3,2 миллионов тонн.

В свою очередь, исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов рассказал об одной из главных задач отечественных производителей минеральных удобрений. Она заключается в том, чтобы максимизировать использование и переработку вторичного сырья. Кузнецов заявил, что в партнерстве с оператором ассоциация многое сможет сделать в области утилизации вторичных ресурсов. В том числе имеется в виду утилизация фосфогипса.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский сообщил о планах проработать возможности финансирования за счет инструментов РЭО. Речь идет о средствах, которые необходимы для развития инфраструктуры по вовлечению фосфогипса в производственный оборот в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве» утверждена правительством в 2022 году. Тем самым предполагается достижение  намеченных показателей по доле вторичного сырья в промышленном секторе: к 2024 году – пятнадцать процентов, а к 2030 году – тридцать четыре.

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