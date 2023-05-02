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Posted 2 мая 2023, 13:40

Published 2 мая 2023, 13:40

Modified 2 мая 2023, 13:40

Updated 2 мая 2023, 13:40

Депутат Антон Немкин влетел в машину соперника на гонках

Депутат Антон Немкин влетел в машину соперника на гонках

2 мая 2023, 13:40
Фото: 1MI.
Депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин, участник автомобильных гонок, столкнулся с автомобилем Андрея Гончарова на пит-лейне после гонок в Сочи.

Эльмир Валеев, бывший редактор спортивного портала F1News, опубликовал видео, в котором заявил, что Немкин намеренно протаранил автомобиль,пишет пишет properm.ru..

Гончаров подал протест, требуя дисквалификации Немкина и его отстранения от дальнейших заездов. Протест был частично удовлетворен: результаты первой гонки остались в силе, но Немкин не мог участвовать во второй и третьей гонках.

Сам депутат заявил, что все произошло случайно, так как он взял слишком резко вправо, что могло быть опасно для людей на пит-лейне, и ему пришлось резко повернуть в сторону припаркованных автомобилей.

Однако Эльмир Валеев считает такое объяснение отговорками и опубликовал видео, в котором можно увидеть, что произошло на самом деле.

Инженер Павел Кулагин, получивший в ходе инцидента небольшую травму, не предъявил претензий к Немкину, считая происшествие технической ошибкой.

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