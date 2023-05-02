Депутат Антон Немкин влетел в машину соперника на гонках

Posted 2 мая 2023, 13:40
Published 2 мая 2023, 13:40
Modified 2 мая 2023, 13:40
Updated 2 мая 2023, 13:40
Эльмир Валеев, бывший редактор спортивного портала F1News, опубликовал видео, в котором заявил, что Немкин намеренно протаранил автомобиль,пишет пишет properm.ru..
Гончаров подал протест, требуя дисквалификации Немкина и его отстранения от дальнейших заездов. Протест был частично удовлетворен: результаты первой гонки остались в силе, но Немкин не мог участвовать во второй и третьей гонках.
Сам депутат заявил, что все произошло случайно, так как он взял слишком резко вправо, что могло быть опасно для людей на пит-лейне, и ему пришлось резко повернуть в сторону припаркованных автомобилей.
Однако Эльмир Валеев считает такое объяснение отговорками и опубликовал видео, в котором можно увидеть, что произошло на самом деле.
Инженер Павел Кулагин, получивший в ходе инцидента небольшую травму, не предъявил претензий к Немкину, считая происшествие технической ошибкой.