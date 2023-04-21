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Posted 21 апреля 2023, 10:28

Published 21 апреля 2023, 10:28

Modified 21 апреля 2023, 10:28

Updated 21 апреля 2023, 10:28

Президент РФ требует расширения диалога с населением на уровне муниципалитетов

Президент РФ требует расширения диалога с населением на уровне муниципалитетов

21 апреля 2023, 10:28
В ходе заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления глава государства Владимир Путин подчеркнул значимость прямого взаимодействия между жителями населенных пунктов и муниципальными властями.

Президент придал этому моменту особую значимость на том основании, что представители местной власти больше всего приближены к населению и олицетворяют для граждан всю систему публичной власти. Для повышения степени коммуникации с россиянами глава государства призвал перенести опыт работы центров управления регионами (ЦУР) на уровень муниципалитетов, пишет gazeta.ru.

Путин подчеркнул, что внедрение современных цифровых технологий уже позволило сделать обратную связь более качественной и эффективной. Сегодня почти в каждом субъекте страны работают центры управления регионами и, судя по множеству положительных отзывов, граждане довольны работой данных подразделений. Поэтому опыт центров управления регионами имеет смысл применять и на муниципальном уровне.

Отмечается, что центры управления регионами есть в 83 российских субъектах. Эти структуры были созданы в декабре 2020 года по поручению главы государства. Их работу курирует АНО «Диалог Регионы». Ключевые функции центров – координация интернет-взаимодействия граждан и госучреждений, предиктивная аналитика, привитие навыков представителям органов власти общаться с населением через социальные сети. Кроме этого, «Диалог» уполномочен координировать проект по созданию государственных пабликов и официальных страниц государственных учреждений в социальных сетях. Главной площадкой для обратной связи является соцсеть «ВКонтакте».

За весь период работы с помощью центров управления регионами было обработано более 13,7 миллиона обращений граждан. Речь идет о жалобах и инициативах, оставленных через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» и социальные сети. С 2020 года подразделения организации «Диалог» стали выполнять функции оператора онлайн-коммуникации между муниципальными органами и населением.

По словам президента, в случае какой-либо проблемы люди обращаются за помощью к местным властям и ждут, что к их просьбам и обращениям отнесутся внимательно. Чтобы обеспечить эффективность такого диалога, в стране было открыто 530 муниципальных центров управления, занимающихся обработкой онлайн-обращений от граждан на уровне населенных пунктов.

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