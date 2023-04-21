Президент РФ требует расширения диалога с населением на уровне муниципалитетов

Отмечается, что центры управления регионами есть в 83 российских субъектах. Эти структуры были созданы в декабре 2020 года по поручению главы государства. Их работу курирует АНО «Диалог Регионы». Ключевые функции центров – координация интернет-взаимодействия граждан и госучреждений, предиктивная аналитика, привитие навыков представителям органов власти общаться с населением через социальные сети. Кроме этого, «Диалог» уполномочен координировать проект по созданию государственных пабликов и официальных страниц государственных учреждений в социальных сетях. Главной площадкой для обратной связи является соцсеть «ВКонтакте».