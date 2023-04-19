Участники челлендж-конкурса «Чистая вода» поборются за поездку на Камчатку

В прошлом году на конкурс пришло несколько тысяч фотографий - признаний в любви к водоемам России. Многие участники присоединились к движению "Вода России" и к экосубботникам. Акция "Вода России" проводится уже девятый год подряд и объединила более 8 миллионов человек. В акции участвуют представители 85 регионов страны. Волонтеры очистили 10 300 водоемов и с начала года собрали больше 150 тысяч куб. метров мусора.