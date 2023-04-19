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Posted 19 апреля 2023, 13:27

Published 19 апреля 2023, 13:27

Modified 19 апреля 2023, 13:27

Updated 19 апреля 2023, 13:27

Участники челлендж-конкурса «Чистая вода» поборются за поездку на Камчатку

Участники челлендж-конкурса «Чистая вода» поборются за поездку на Камчатку

19 апреля 2023, 13:27
Для привлечения внимания к важности водной экосистемы России и призыва к ее сохранению в социальных сетях запущен челлендж-конкурс "Чистая вода".

Организаторами конкурса выступили акция "Вода России" и медиагруппа "Комсомольская правда". Победитель получит приз - поездку на Камчатку для себя и друга или подруги. Цель конкурса - показать важность бережного отношения к российским озерам, рекам, морям, прудам, водохранилищам и ручьям и привлечь как можно больше людей к сохранению наших уникальных водоемов.

В прошлом году на конкурс пришло несколько тысяч фотографий - признаний в любви к водоемам России. Многие участники присоединились к движению "Вода России" и к экосубботникам. Акция "Вода России" проводится уже девятый год подряд и объединила более 8 миллионов человек. В акции участвуют представители 85 регионов страны. Волонтеры очистили 10 300 водоемов и с начала года собрали больше 150 тысяч куб. метров мусора.

Подробнее о челлендже и конкурсе можно узнать на сайте “Комсомолки”

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