РАНХиГС: Граждане старше 50 лет могут освоить востребованные на рынке профессии

«Спрос на сотрудников старше 50 лет обуславливается несколькими факторами. В первую очередь тем, что возрастные специалисты имеют необходимый жизненный опыт, умеют находить общий язык с коллективом, выстраивать эффективные коммуникации как внутри организации, так и за ее пределами», — убежден старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Он также предположил, что работники старше 50 лет могут привлекать работодателей еще и отсутствием завышенных ожиданий относительно заработной платы, адекватной оценкой актуальности определенных навыков. Они в большей степени нацелены на достижение компромиссов и готовы проявить лояльность к решениям руководства. Эти люди чаще, чем представители остальных возрастных категорий, способны проявить разумную инициативу, продемонстрировать адекватные моменту исполнительские и организаторские качества. К тому же в коллективе возрастные специалисты обычно берут на себя роль эффективных наставников для молодых работников и выполняют функции связующего звена между руководством и остальными сотрудниками.