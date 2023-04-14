РАНХиГС: Граждане старше 50 лет могут освоить востребованные на рынке профессии

Posted 14 апреля 2023, 07:11
Published 14 апреля 2023, 07:11
Modified 25 июля, 21:45
Updated 25 июля, 21:45
В связи с этими новостями РАНХиГС в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» организует для слушателей старшего поколения программы бесплатного повышения квалификации или приобретения дополнительного профессионального образования. Возможность стать участниками предложенных программ есть у жителей всех регионов России. Об этом информирует newsnn.ru.
«Спрос на сотрудников старше 50 лет обуславливается несколькими факторами. В первую очередь тем, что возрастные специалисты имеют необходимый жизненный опыт, умеют находить общий язык с коллективом, выстраивать эффективные коммуникации как внутри организации, так и за ее пределами», — убежден старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Он также предположил, что работники старше 50 лет могут привлекать работодателей еще и отсутствием завышенных ожиданий относительно заработной платы, адекватной оценкой актуальности определенных навыков. Они в большей степени нацелены на достижение компромиссов и готовы проявить лояльность к решениям руководства. Эти люди чаще, чем представители остальных возрастных категорий, способны проявить разумную инициативу, продемонстрировать адекватные моменту исполнительские и организаторские качества. К тому же в коллективе возрастные специалисты обычно берут на себя роль эффективных наставников для молодых работников и выполняют функции связующего звена между руководством и остальными сотрудниками.
Примечательно, что при выборе вариантов переквалификации слушатели старше 50 лет часто останавливаются на программах «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Специалист в сфере закупок», «Microsoft Office с нуля до продвинутого пользователя», «1С для начинающих».
Напомним: РАНХиГС при Президенте России предлагает тысячу бесплатных образовательных программ для переквалификации. В каждом регионе РФ набор программ основывается на потребностях, актуальных для местного рынка труда. Курс обучения можно пройти как в очном, так и в дистанционном режиме.
Право на участие в федеральном проекте предоставляют женщинам в декрете и неработающим матерям с детьми до семи лет, людям старше 50 лет, безработным, россиянам до 35 лет, не получившим высшее или среднее специальное образование, студентам последних курсов, выпускникам ссузов и вузов, прошедшим службу в армии россиянам, которые не сумели трудоустроиться, россиянам, попавшим под риск увольнения, и гражданам, представляющим ряд других категорий.
Информацию для ознакомления с проектом и правилами зачисления можно изучить на сайте РАНХиГС. Также получить ответы на вопросы о программах бесплатной переподготовки можно в соцсетях VK, ОК и Telegram. Для этого можно обратиться в кол-центр проекта по телефону: 8 (804) 700-07-70 и по электронной почте [email protected].