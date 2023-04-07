РЭО приступил к ликвидации крупнейшей свалки в Кировской области

Posted 7 апреля 2023, 12:31
Published 7 апреля 2023, 12:31
Modified 7 апреля 2023, 12:31
Updated 7 апреля 2023, 12:31
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, проект по рекультивации свалки предусматривает объединение двух свалочных тел в одно общее. Здесь будут установлены противофильтрационный экран, системы сбора и очистки фильтрата,
активной дегазации, очистные сооружения. Также планируется обустроить дорожные проезды, построить комплекс зданий и сооружений, инженерные сети и привести территорию в порядок, сообщает inkazan.ru.
Буцаев отметил, что РЭО выступает генподрядчиком по рекультивации объектов обращения с ТКО. В случае с кировским полигоном объем отходов составляет более трех миллионов кубометров.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский заявил, что работа по рекультивации стала новым направлением для компании в качестве генерального подрядчика. РЭО займётся поиском оптимальных технологических решений по проектированию рекультивации объектов размещения отходов.