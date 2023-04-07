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Posted 7 апреля 2023, 12:31

Published 7 апреля 2023, 12:31

Modified 7 апреля 2023, 12:31

Updated 7 апреля 2023, 12:31

РЭО приступил к ликвидации крупнейшей свалки в Кировской области

РЭО приступил к ликвидации крупнейшей свалки в Кировской области

7 апреля 2023, 12:31
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор (РЭО) с 20 марта начал процесс рекультивации самой большой свалки в Кировской области вблизи урочища Шепиловы. Работы завершат до конца 2024 года, а сама инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, проект по рекультивации свалки предусматривает объединение двух свалочных тел в одно общее. Здесь будут установлены противофильтрационный экран, системы сбора и очистки фильтрата,

активной дегазации, очистные сооружения. Также планируется обустроить дорожные проезды, построить комплекс зданий и сооружений, инженерные сети и привести территорию в порядок, сообщает inkazan.ru.

Буцаев отметил, что РЭО выступает генподрядчиком по рекультивации объектов обращения с ТКО. В случае с кировским полигоном объем отходов составляет более трех миллионов кубометров.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский заявил, что работа по рекультивации стала новым направлением для компании в качестве генерального подрядчика. РЭО займётся поиском оптимальных технологических решений по проектированию рекультивации объектов размещения отходов.

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