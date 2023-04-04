В России сделали ещё удобнее отправку посылок

Posted 4 апреля 2023, 12:28
Published 4 апреля 2023, 12:28
Modified 25 июля, 21:45
Updated 25 июля, 21:45
Сегодня экспресс-доставку можно заказать в любом почтовом отделении. У Почты России уже почти 20 лет имеется собственное курьерское подразделение — EMS. Помимо этих двух структур в РФ имеется ещё несколько крупных служб экспресс-доставки. Это «Деловые линии», СДЭК, DHL, СберЛогистика и другие.
Очень многие россияне сегодня заняты в онлайн-торговле. Для кого-то это основной вид деятельности, кто-то просто подрабатывает, но суть в том, что эта деятельность невозможна без быстрой доставки заказа покупателю. Конечно, можно почти в почтовое отделение и отправить, но это требует определённого времени, а оно для бизнеса равняется деньгам. Загрузить десяток товаров в машину, доехать до почты, постоять в очереди, заполнить бланки — пара часов прошла. Вызов курьера и передача заказов ему потребуют меньше времени, но придётся заплатить.
У служб экспресс-доставки тоже есть пункты приёма и выдачи, куда можно самостоятельно привезти товары для отправки. Это обойдётся дешевле, чем вызов курьера и, к слову, будет быстрее, чем в почтовом отделении. В пунктах никто не оплачивает коммунальные платежи, не покупает лотерейные билеты, в общем, всё проходит быстрее.
Покупатель также может получить отправление в пункте выдачи, например, у СДЭК их 4000 в 27 странах, у «Деловых линий» — пара сотен только в России. Если до пункта неудобно добираться или он располагается далеко, заказ привезёт курьер.
Компании экспресс-доставки интегрируют свои сервисы в маркетплейсы или порталы пользовательских объявлений. Например, «СберЛогистика» давно сотрудничает с Авито. У первой более 5500 пунктов выдачи и возможность хранить товар до 7 дней, в ожидании выдачи, у последней миллионы пользователей, которым нужен быстрый оборот посылок.
Если говорить о скорости, то компании экспресс-доставки постоянно работают над сокращением времени доставки. В СДЭК рассказали, что 70% отправлений перевозится самолётами. Более того, в прошлом году был заключен договор c авиакомпанией «Авиастар-ТУ», и теперь оператор сам управляет расписанием самолета, чтобы посылки приходили ещё быстрее. В результате компания доставляет 350 000 посылок в сутки.
Затронем болезненный вопрос — санкции. Они действительно ударили по курьерским перевозкам, и некоторые компании, в основном западные, решили покинуть российский рынок. Оставшимся пришлось перекраивать логистику, какие-то маршруты заменять новыми, где-то добавлять, что-то убирать из цепочек. Было непросто, но основные трудности уже преодолены, и данная отрасль продолжает развиваться.
Директор по сервисным продажам СДЭК Максим Карпин напомнил, что компания уже несколько лет работает над развитием направления С2С — это отправка посылок между физлицами. По его словам, это уже не сервис, это экосистема, предлагающая полный спектр услуг.
По мнению экспертов, логистический бизнес уже прошёл период турбулентности и сейчас самые продвинутые компании будут думать не над тем, как удержаться на рынке, а над расширением.