В России сделали ещё удобнее отправку посылок

Очень многие россияне сегодня заняты в онлайн-торговле. Для кого-то это основной вид деятельности, кто-то просто подрабатывает, но суть в том, что эта деятельность невозможна без быстрой доставки заказа покупателю. Конечно, можно почти в почтовое отделение и отправить, но это требует определённого времени, а оно для бизнеса равняется деньгам. Загрузить десяток товаров в машину, доехать до почты, постоять в очереди, заполнить бланки — пара часов прошла. Вызов курьера и передача заказов ему потребуют меньше времени, но придётся заплатить.