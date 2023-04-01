Шоу «Что было дальше?» собрало 1 апреля свыше 12 миллионов просмотров

Комедийное шоу «Что было дальше?» за первые восемь часов собрало более 12 миллионов просмотров. Видео опубликовано утром 1 апреля в официальном сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте», и данный результат был зафиксирован уже к 18 часам.

В новом выпуске шоу участвовали комик Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик). Резиденты шоу остались те же: Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Последний выпуск программы вышел в эфир в январе минувшего года. Об этом сообщает NewsNN.ru Суть юмористического шоу «Что было дальше?» в том, что пятерым участникам рассказывают историю из жизни знаменитости, после чего они пытаются угадать финал. Автором идеи этой программы является Максим Морозов. Изначально шоу называлось «И тут произошло самое смешное». Ведущим был Дмитрий Позов, а в качестве участников выступали Сергей Матвиенко, Арсений Попов, Антон Шастун, Тамби Масаев и Рустам Рептилоид. Однако первоначальное название и состав шоу не пошли в производство из-за творческих разногласий. Компания Medium Quality занимается производством данной передачи. Сабуров отметил, что шоу оригинальное и не имеет аналогов. Пилотный выпуск вышел 25 апреля 2019 года с участием Мигеля и Гарика Харламова. Для первого сезона сняли семь эпизодов. Второй сезон стартовал 20 сентября 2019 года, а третий — в апреле 2020 года. В октябре 2020 года создатели шоу стали самыми высокооплачиваемыми видеоблогерами России, согласно оценкам Forbes.