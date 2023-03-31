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Posted 31 марта 2023, 17:24

Published 31 марта 2023, 17:24

Modified 25 июля, 21:05

Updated 25 июля, 21:05

Президент «Норникеля» анонсировал запуск первого этапа серного проекта в этом году

Президент «Норникеля» анонсировал запуск первого этапа серного проекта в этом году

31 марта 2023, 17:24
Фото: 1MI.
На Надеждинском металлургическом заводе в Норильске реализуется проект по утилизации диоксида серы. Первые результаты, как ожидается, будут получены уже в четвертом квартале 2023 года. Об этом рассказал президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин.

Серная программа создана с целью налаживания процесса утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, которые входят в Заполярный филиал «Норникеля». На первом этапе реализации проекта уже к концу текущего года выбросы в Норильске должны сократиться на 45%. После 2025 года, на втором этапе, объем выбросов уменьшится на 90%, пишет tass.ru.

Побывав на Надеждинском металлургическом заводе, Потанин отметил, что готовность объекта достигает 75%. Вскоре начнутся пусконаладочные работы, и в конце сентября на заводе приступят к улавливанию газа. В четвертом квартале можно будет ощутить первые результаты. «Первая сера будет поймана», ‐ заверил Потанин.

Ввод первой линии объекта по нейтрализации серной кислоты к концу текущего года позволит реально сократить количество выбросов диоксида серы в атмосферу города. Эффект почувствуют все жители Норильска, пообещал Владимир Потанин.

Глава компании уточнил, что реализация программы на Медном заводе, по-видимому, будет сдвинута на два года. Сейчас ведется перепроектирование.

«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, производственные мощности которой расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

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