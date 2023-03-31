Президент «Норникеля» анонсировал запуск первого этапа серного проекта в этом году

Серная программа создана с целью налаживания процесса утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, которые входят в Заполярный филиал «Норникеля». На первом этапе реализации проекта уже к концу текущего года выбросы в Норильске должны сократиться на 45%. После 2025 года, на втором этапе, объем выбросов уменьшится на 90%, пишет tass.ru.