Президент «Норникеля» анонсировал запуск первого этапа серного проекта в этом году

Posted 31 марта 2023, 17:24
Published 31 марта 2023, 17:24
Modified 25 июля, 21:05
Updated 25 июля, 21:05
Серная программа создана с целью налаживания процесса утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, которые входят в Заполярный филиал «Норникеля». На первом этапе реализации проекта уже к концу текущего года выбросы в Норильске должны сократиться на 45%. После 2025 года, на втором этапе, объем выбросов уменьшится на 90%, пишет tass.ru.
Побывав на Надеждинском металлургическом заводе, Потанин отметил, что готовность объекта достигает 75%. Вскоре начнутся пусконаладочные работы, и в конце сентября на заводе приступят к улавливанию газа. В четвертом квартале можно будет ощутить первые результаты. «Первая сера будет поймана», ‐ заверил Потанин.
Ввод первой линии объекта по нейтрализации серной кислоты к концу текущего года позволит реально сократить количество выбросов диоксида серы в атмосферу города. Эффект почувствуют все жители Норильска, пообещал Владимир Потанин.
Глава компании уточнил, что реализация программы на Медном заводе, по-видимому, будет сдвинута на два года. Сейчас ведется перепроектирование.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, производственные мощности которой расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.