Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин рассказал о развитии социальных программ

Posted 30 марта 2023, 14:11
Published 30 марта 2023, 14:11
Modified 30 марта 2023, 14:11
Updated 30 марта 2023, 14:11
На данный момент комбинат занят разработкой инвестиционной программы на 100 миллиардов рублей. Проект рассчитан на пять лет. Он коснется не только промышленной площадки, но и городской среды. Об этом информирует 56orb.ru.
Денис Сафин пояснил, что «Уральская Сталь» является градообразующим предприятием Новотроицка. В связи с этим компания несет ответственность за условия жизни горожан. Сотрудниками предприятия являются более 9000 человек. На ближайшие годы первоочередной задачей будет предоставление безопасных и комфортных условий труда и сохранение достойных зарплат.
Сейчас средний заработок работников комбината намного выше среднемесячного дохода в Оренбургской области. Его руководство обеспечивает персоналу все социальные выплаты, компенсации и льготы, в том числе выплаты по уходу за детьми до трех лет, многодетным семьям и детям-инвалидам. Особые выплаты предназначены юбилярам. Кроме того, на комбинате действует целый ряд соцпрограмм, заверил генеральный директор УК «Уральская Сталь».
Более двух миллиардов рублей вложили в производство и социальные проекты в 2022 году. На оздоровительные программы для сотрудников и членов их семей направили более 140 миллионов рублей. На поддержку социальных проектов в Новотроицке выделили еще 200 миллионов рублей.
На предприятии запущена программа повышения квалификации. У сотрудников есть возможность без отрыва от производства получать высшее образование в НИТУ НФ МИСИС. Организация компенсирует до 50% стоимости обучения. В учебном центре предприятия и в других образовательных центрах организуют курсы по повышению квалификации. Выпускникам колледжей, стажирующимся на комбинате, оказывают финансовую поддержку и гарантируют работу после окончания образовательного учреждения.
«Уральская Сталь» оказывает помощь детским учебным заведениям. Комбинат помогает строить и ремонтировать медицинские, культурные и спортивные объекты. В Новотроицке «Уральская Сталь» постоянно проводит массовые культурные мероприятия, устраивает праздники и фестивали. Большую роль играет и помощь людям в трудной жизненной ситуации.
На еще одном предприятии холдинга, Загорском трубном заводе в Подмосковье, тоже ведется активная благотворительная работа. На предприятиях много внимания уделяют спорту и ЗОЖ, сказал Денис Сафин.
Экология - одно из приоритетных направлений для компании. На одном только новотроицком комбинате на экологические мероприятия в 2022 году потратили около 300 миллионов рублей. Топ-менеджер добавил, что в повышение экологической безопасности производства вовлекают весь персонал. На комбинате действует замкнутый цикл водоснабжения. В год утилизируют 1,5 миллиона тонн отходов производства.
В будущем социальные и экологические программы получат новый толчок к развитию. За счет реализации пятилетнего плана получится расширить мощности производства, разнообразить ассортимент выпускаемой продукции, уменьшить воздействие на природу и улучшить условия труда сотрудников.