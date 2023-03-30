Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин рассказал о развитии социальных программ

Более двух миллиардов рублей вложили в производство и социальные проекты в 2022 году. На оздоровительные программы для сотрудников и членов их семей направили более 140 миллионов рублей. На поддержку социальных проектов в Новотроицке выделили еще 200 миллионов рублей.