Красноярский край - аутсайдер в экологическом рейтинге среди регионов РФ

Posted 29 марта 2023, 13:28
Published 29 марта 2023, 13:28
Modified 29 марта 2023, 13:28
Updated 29 марта 2023, 13:28
Как рассказал руководитель общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» и лидер политической партии «Зелёные» Андрей Нагибин, в Красноярске количество жалоб жителей на загрязнение воздуха продолжает расти, при этом пик дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, когда условия рассеивания загрязнений затруднены, пришелся на январь - февраль 2023 года и составил 34 дня. Такой результат находится на уровне Челябинской области, которая в прошлом году поставила антирекорд по количеству дней с неблагоприятными метеорологическими условиями - 124 дня, пишет prmira.ru
Он также отметил, что в целом Россия продолжает успешно реализовывать нацпроект «Экология», однако в Красноярском крае есть проблемы. Так, нацпроект «Чистый воздух» не принес существенных изменений в экологии из-за проблем с мусорной реформой и низким качеством бензина и дизеля в регионе.
По словам директора природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова, газификация Красноярского края и других регионов России является необходимым шагом для решения проблемы загрязненного воздуха, несмотря на возможные сложности и противодействие со стороны регионов, которые привыкли использовать уголь как основной ресурс. Тем не менее он отметил, что экология не должна становиться методом для выбивания федерального финансирования и инструментом для избирательных кампаний.
В то же время руководитель отдела экологических инициатив «Зелёного патруля» Анастасия Фатерина отметила, что арктические регионы показывают рост позиций в рейтинге благодаря фокусу на экологической реабилитации территорий. За два года реализации проекта «Чистая Арктика» в девяти арктических регионах России было собрано и подготовлено к переработке порядка 5000 тонн отходов, а волонтеры продолжают активно осваивать институт общественных экоинспекторов и проводить эколого-просветительские мероприятия. Лидерами в этой области можно назвать Ямало-Ненецкий автономный округ и город Норильск.