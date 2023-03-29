Красноярский край - аутсайдер в экологическом рейтинге среди регионов РФ

В то же время руководитель отдела экологических инициатив «Зелёного патруля» Анастасия Фатерина отметила, что арктические регионы показывают рост позиций в рейтинге благодаря фокусу на экологической реабилитации территорий. За два года реализации проекта «Чистая Арктика» в девяти арктических регионах России было собрано и подготовлено к переработке порядка 5000 тонн отходов, а волонтеры продолжают активно осваивать институт общественных экоинспекторов и проводить эколого-просветительские мероприятия. Лидерами в этой области можно назвать Ямало-Ненецкий автономный округ и город Норильск.