РЖД выразили несогласие с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

Posted 28 марта 2023, 17:01
Published 28 марта 2023, 17:01
Modified 25 июля, 21:05
Updated 25 июля, 21:05
Он составил официальное сообщение, где расписана позиция компании по данному вопросу.
Как сообщает ria.ru, в понедельник, 27 марта, представитель Генпрокуратуры России Екатерина Пересыпина заявила, что I этап реализации проекта по развитию БАМа и Транссиба еще не завершен, отставание наблюдается и на II этапе, стало известно о массе обнаруженных нарушений.
Белозеров прокомментировал такое высказывание 28 марта в рамках своего выступления в Совфеде. Он отметил, что сейчас постоянно взаимодействует с Генеральной прокуратурой и ее руководством. При такой совместной работе подробно разбираются почти все элементы нарушений, которые сейчас наблюдаются. Глава РЖД напомнил, что орган прокурорского надзора контролирует соблюдение законодательства. У прокуратуры существует только черное и белое, хотя такие крайности стоит считать исключительно вопросом трактования. Белозеров упомянул некую существующую ссылку, которая указывала в том числе и на проверку Федерального казначейства. От лица компании он заявил, что РЖД не согласны с некоторыми претензиями и намерены их оспаривать.
Гендиректор монополии назвал компанию «Российские железные дороги» хозяйствующим субъектом и отметил, что все принимаемые решения находятся только в поле ведения РЖД. Даже если коллеги дают свои рекомендации, последнее слово все равно должно оставаться за компанией. Белозеров направил в Федеральное казначейство встречное письмо на 700 листов, где расписана позиция компании со ссылкой на законы. При этом глава монополии подчеркнул, что о 100%-ной правоте руководства РЖД ничего не говорится.
Белозеров обращает внимание на то, что прокуратура требует доделать объект от начала до конца, чтобы на момент его сдачи была засеяна трава, стоял шумозащитный экран и др. Сам же глава РЖД призывает смотреть на проделанную работу более масштабно и не тормозить ввод проектов в эксплуатацию из-за незначительных недочетов.
По его словам, компания регулярно выходит на связь со всеми проверяющими.