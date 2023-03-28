РЖД выразили несогласие с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

Белозеров прокомментировал такое высказывание 28 марта в рамках своего выступления в Совфеде. Он отметил, что сейчас постоянно взаимодействует с Генеральной прокуратурой и ее руководством. При такой совместной работе подробно разбираются почти все элементы нарушений, которые сейчас наблюдаются. Глава РЖД напомнил, что орган прокурорского надзора контролирует соблюдение законодательства. У прокуратуры существует только черное и белое, хотя такие крайности стоит считать исключительно вопросом трактования. Белозеров упомянул некую существующую ссылку, которая указывала в том числе и на проверку Федерального казначейства. От лица компании он заявил, что РЖД не согласны с некоторыми претензиями и намерены их оспаривать.