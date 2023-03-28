Акционеры РУСАЛа ответили отказом на требование предоставить корпоративную информацию

Акционер РУСАЛа от лица Sual Partners запрашивал доступ к материалам по сделке, которая была заключена в 2019 году с американской компанией Braidy Industries. Кроме того, инвестиционную компанию Sual интересует приобретение миноритарного пакета акций «РусГидро» в 2021 году (позже пакет был увеличен до 9%, эта сделка обошлась компании в 454 млн долларов).