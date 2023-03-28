Акционеры РУСАЛа ответили отказом на требование предоставить корпоративную информацию

Posted 28 марта 2023, 19:40
Published 28 марта 2023, 19:40
Modified 28 марта 2023, 19:41
Updated 28 марта 2023, 19:41
Таким образом, Олег Дерипаска по сути отказал второму акционеру — Виктору Вексельбергу — в предоставлении важной корпоративной информации, передают Новые Известия.
Акционер РУСАЛа от лица Sual Partners запрашивал доступ к материалам по сделке, которая была заключена в 2019 году с американской компанией Braidy Industries. Кроме того, инвестиционную компанию Sual интересует приобретение миноритарного пакета акций «РусГидро» в 2021 году (позже пакет был увеличен до 9%, эта сделка обошлась компании в 454 млн долларов).
За некоторое время до предстоящего собрания Sual Partners обратилась к мажоритарному акционеру РУСАЛа (En+) с предложением проголосовать за предоставление доступа к документам о потенциально убыточных, по оценкам Sual, сделках алюминиевой компании. Однако En+ в этой просьбе компании Sual Partners отказала.
«Заявления совета директоров компании о предполагаемом голосовании En+ до рассылки материалов к собранию акционеров РУСАЛа вызывают недоумение как с точки зрения мотивации совета директоров и соответствия этих заявлений полномочиям, имеющимся у членов совета директоров, так и с точки зрения позиции мажоритарного акционера компании», — прокомментировали отказ в Sual Partners.
Судя по всему, конфликт олигархов будет исчерпан еще не скоро. В Sual убеждены: сделки, о которых идет речь, могли нанести РУСАЛу, а соответственно и его акционерам, ущерб в несколько десятков миллионов долларов.
Камнем преткновения в конфликте стали сомнительные, с точки зрения Sual Partners, контракты алюминиевого гиганта с американскими компаниями. Дерипаска при этом отказывается раскрывать перед миноритариями суть этих сделок. В СМИ неоднократно указывали на то, что в последнее время большинство громких инфоповодов с участием Олега Дерипаски почему-то связаны именно с зарубежными странами.
Напомним, РУСАЛ является одним из крупнейших акционеров компании «Норильский никель», его доля составляет 26%. При этом компания открыто конфликтует с Владимиром Потаниным (ему принадлежит 36% акций) из-за размера дивидендов.
На протяжении всего этого многолетнего конфликта РУСАЛ обвиняет «Норильский никель» в нарушении его прав как миноритария.
По факту «Норникель» выплачивает алюминиевой компании рекордные для российского рынка дивиденды. При этом в аналогичной ситуации сам РУСАЛ демонстрирует гораздо более непреклонное отношение к собственным миноритариям.