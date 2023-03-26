Больше 200 мусоровозов Ленобласти начнут делиться с РЭО маршрутами

Всего в России в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами задействовано больше двадцати двух тысяч единиц спецтранспорта и техники, среди которых пятнадцать тысяч — мусоровозы. В стране действует двести восемьдесят четыре зоны деятельности региональных операторов, которых по РФ работает сто восемьдесят два. В новой системе обращения с ТКО участвуют все субъекты Российской Федерации.