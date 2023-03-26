Больше 200 мусоровозов Ленобласти начнут делиться с РЭО маршрутами

Posted 26 марта 2023, 15:35
Published 26 марта 2023, 15:35
Modified 26 марта 2023, 15:37
Updated 26 марта 2023, 15:37
Информация о движении ТКО будет передаваться в РЭО со свыше двухсот единиц техники для вывоза мусора в регионе.
По сообщению издания, о проекте прослеживаемости твердых коммунальных отходов в Ленинградской области рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он отметил, что для сбора данных будут установлены специальные устройства на контейнерах, транспортных средствах для вывоза мусора и сортировочных линиях. Это позволит полностью отследить жизненный цикл отходов, в том числе изменение их веса, объем ТКО, который спецтехника привозит на объект. Полная прослеживаемость отходов является обязательным шагом к формированию в Российской Федерации экономики замкнутого цикла.
Участие в пилотном проекте Российского экологического оператора уже принимают региональные операторы Алтая, Хакасии, Ненецкого автономного округа, Краснодарского и Красноярского краев, Ставрополья, Сахалинской, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Магаданской областей.
Заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров отметил, что компания получает информацию с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, камер видеонаблюдения на транспорте и объектах сортировки, датчиков наполненности контейнеров. В передаваемые данные входят и другие показатели по отходам. Задача Российского экологического оператора заключается в компоновке информации в единую систему и проведении анализа. Его результаты дадут возможность экспертам увидеть полную картину реальных путей движения ТКО, что позволит сократить расходы на перевозку мусора и улучшить систему обращения с отходами в отдельно взятом субъекте Российской Федерации.
Всего в России в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами задействовано больше двадцати двух тысяч единиц спецтранспорта и техники, среди которых пятнадцать тысяч — мусоровозы. В стране действует двести восемьдесят четыре зоны деятельности региональных операторов, которых по РФ работает сто восемьдесят два. В новой системе обращения с ТКО участвуют все субъекты Российской Федерации.