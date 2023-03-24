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Posted 24 марта 2023, 17:57

Published 24 марта 2023, 17:57

Modified 25 июля, 21:05

Updated 25 июля, 21:05

Российские экологические организации поддержали акцию «Помочь планете»

Российские экологические организации поддержали акцию «Помочь планете»

24 марта 2023, 17:57
Фото: 1MI.
Экологические организации РФ призывают граждан, организации и органы государственной власти поддержать зарубежных коллег в стремлении защищать окружающую среду и экономить природные ресурсы. В этих целях экоактивисты хотят запустить в России альтернативную акцию «Помочь планете».

Как сообщает gazeta.ru, под заявлением властям уже подписались председатель Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты России Елена Шаройкина, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли Организации Объединенных Наций, первый зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды российской Государственной думы Вячеслав Фетисов, исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов, сопредседатель, статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров, председатель правления, исполнительный директор ООО «Зеленый патруль», председатель партии «Зеленые», глава проектного офиса автономной некоммерческой организации «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

В документе сказано, что российское общество, отечественные экологические объединения, да и вся страна в целом, всегда поддерживали мировое сообщество в решении проблем экологического и климатического характера. В этом направлении Россия солидарна с другими странами, которые пропагандируют бережное отношение к природе, и готова поддерживать все подобные начинания. Присоединение страны к данной акции продемонстрирует приверженность ее руководства экологической повестке.

Проведение акции по сбережению электроэнергии носит символический характер: в стране готовы заботиться о планете, бережно распоряжаться природными ресурсами. Это подразумевают раздельный сбор отходов, экономию воды, отказ от передвижения на личных автомобилях, от вредной бытовой химии, переработку пластика, высадку деревьев. Россия и дальше намерена придерживаться ответственного отношения к экологии, это по-прежнему остается национальным приоритетом.

Экоактивисты призывают как рядовых россиян, так и компании, органы власти присоединиться к акции и в 20:30 25 марта отключить подсветку и снизить энергопотребление на один час.

Если такие известные на весь мир объекты, как Московский Кремль, Дом Правительства, столичные сталинские высотки и прочие учреждения госвласти, отключат от подсветки, это повысит значимость акции и покажет, что наша страна не изолирована от мира.

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