Российские экологические организации поддержали акцию «Помочь планете»

В документе сказано, что российское общество, отечественные экологические объединения, да и вся страна в целом, всегда поддерживали мировое сообщество в решении проблем экологического и климатического характера. В этом направлении Россия солидарна с другими странами, которые пропагандируют бережное отношение к природе, и готова поддерживать все подобные начинания. Присоединение страны к данной акции продемонстрирует приверженность ее руководства экологической повестке.