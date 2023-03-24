РЭО: На территории десятков российских вузов будут установлены фандоматы

Posted 24 марта 2023, 13:30
Published 24 марта 2023, 13:30
Modified 24 марта 2023, 13:30
Updated 24 марта 2023, 13:30
Фандомат – устройство для раздельного сбора пластиковых бутылок и металлических банок. Как только ёмкости наполняются, поступает сигнал и за сданной тарой приезжает спецтранспорт, отвозящий её на переработку, пишет newsnn.ru.
По словам главы ППК “РЭО” Дениса Буцаева, сеть фандоматов в вузах будет способствовать повышению экокультуры среди студентов и педагогов. Общее число фандоматов не ограничено. В планах установка фандоматов в десятках российских учебных заведений.
Буцаев рассказал также о том, что РЭО и волонтёры движения “Делай!” проведут более 100 экопросветительских мероприятий. Их темой будет обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Сообщается, что сдача бутылок и банок в фандомат будет поощряться. Каждая единица тары – это баллы в мобильном приложении Ecoplatform. Их можно будет обменивать на промокоды и бонусы от партнёров акции.
Ecoplatform – ведущий российский производитель оборудования по сбору вторичного сырья. Администрация компании отметила, что вузы будут получать фандоматы на безвозмездной основе.
Генеральный директор Ecoplatform Иван Гусаков рассказал, что за 4 года его предприятию удалось наладить собственное производство и закрепиться в большей части российских регионов. Также он рассказал, что удалось сформировать образ экокомпании будущего.
Организаторы акции напомнили, что заявки на фандоматы уже можно присылать на электронную почту [email protected].