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Posted 24 марта 2023, 13:30

Published 24 марта 2023, 13:30

Modified 24 марта 2023, 13:30

Updated 24 марта 2023, 13:30

РЭО: На территории десятков российских вузов будут установлены фандоматы

РЭО: На территории десятков российских вузов будут установлены фандоматы

24 марта 2023, 13:30
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор совместно с партнёрами запустил акцию по бесплатной установке фандоматов по сбору вторсырья в вузах страны. Студенты могут сами подать инициативу на установку, согласовав её с руководством вуза.

Фандомат – устройство для раздельного сбора пластиковых бутылок и металлических банок. Как только ёмкости наполняются, поступает сигнал и за сданной тарой приезжает спецтранспорт, отвозящий её на переработку, пишет newsnn.ru.

По словам главы ППК “РЭО” Дениса Буцаева, сеть фандоматов в вузах будет способствовать повышению экокультуры среди студентов и педагогов. Общее число фандоматов не ограничено. В планах установка фандоматов в десятках российских учебных заведений.

Буцаев рассказал также о том, что РЭО и волонтёры движения “Делай!” проведут более 100 экопросветительских мероприятий. Их темой будет обращение с твёрдыми коммунальными отходами.

Сообщается, что сдача бутылок и банок в фандомат будет поощряться. Каждая единица тары – это баллы в мобильном приложении Ecoplatform. Их можно будет обменивать на промокоды и бонусы от партнёров акции.

Ecoplatform – ведущий российский производитель оборудования по сбору вторичного сырья. Администрация компании отметила, что вузы будут получать фандоматы на безвозмездной основе.

Генеральный директор Ecoplatform Иван Гусаков рассказал, что за 4 года его предприятию удалось наладить собственное производство и закрепиться в большей части российских регионов. Также он рассказал, что удалось сформировать образ экокомпании будущего.

Организаторы акции напомнили, что заявки на фандоматы уже можно присылать на электронную почту [email protected].

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