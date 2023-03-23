Старт всероссийской акции по сбору макулатуры “Миллион – Родине” анонсировали в РЭО

Сообщается, что участие в акции “Миллион – Родине!”доступно каждому. Можно собирать и отвозить в пункты приёма макулатуру самостоятельно. На сайте акции есть список пунктов с адресами. Кроме этого, можно организовать сбор в своём университете или в организации, в которой работаешь. Заявки на вывоз вторсырья от учреждений принимаются при накоплении от 500 кг. Логистическим партнером акции по вывозу вторсырья является сервис “Убиратор”.