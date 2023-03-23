Старт всероссийской акции по сбору макулатуры “Миллион – Родине” анонсировали в РЭО

Posted 23 марта 2023, 12:25
Published 23 марта 2023, 12:25
Modified 23 марта 2023, 12:25
Updated 23 марта 2023, 12:25
Второй сезон стартовал 20 марта, а закончится 5 июня. За прошлый сезон (15 сентября – 5 декабря 2022 года) удалось собрать 73 000 тонн макулатуры, за которую выручили 1 млн рублей. Деньги были переведены в Луганскую народную республику, их разделили между детским домом и приютом для бездомных животных. В первом этапе приняли участие свыше 83 000 человек, пишет 360tv.ru.
Организаторы акции отмечают, что важной её частью является экопросвещение. Гражданам, особенно молодёжи, в доступной форме рассказывают о реформе в сфере обращения с ТКО и о том, что без переработки мусора невозможно построить экономику замкнутого цикла.
PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко рассказал, что РЭО при помощи волонтёров-экологов будут проводить специальные экозанятия и прочие просветительские мероприятия. Среди них - экскурсии на перерабатывающие заводы в разных регионах Российской Федерации.
Сообщается, что участие в акции “Миллион – Родине!”доступно каждому. Можно собирать и отвозить в пункты приёма макулатуру самостоятельно. На сайте акции есть список пунктов с адресами. Кроме этого, можно организовать сбор в своём университете или в организации, в которой работаешь. Заявки на вывоз вторсырья от учреждений принимаются при накоплении от 500 кг. Логистическим партнером акции по вывозу вторсырья является сервис “Убиратор”.