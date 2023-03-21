Си Цзиньпин о подмосковном пломбире: Оно у вас особенно вкусное!

Первый такой пломбир появился в российских магазин в 2007 году. Его вкус быстро полюбился жителям бывших советских республик и не только. Надо отметить, что сейчас главным импортером «Чистой линии» за рубежом как раз является Китай. Подмосковное мороженое также отправляется в Киргизию и Армению. Скоро наладятся поставки и в Узбекистан, документы для экспорта сейчас готовятся.