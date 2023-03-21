Си Цзиньпин о подмосковном пломбире: Оно у вас особенно вкусное!

Posted 21 марта 2023, 17:31
Published 21 марта 2023, 17:31
Modified 25 июля, 21:05
Updated 25 июля, 21:05
Давно известно, что председатель КНР Си Цзиньпин — большой поклонник российского мороженого вообще и подмосковного пломбира «Чистая линия» в частности, пишет 360tv.ru.
Еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Китай преподнес своему китайскому коллеге в качестве презента коробку мороженого. Цзиньпин откровенно признался, что каждый раз, когда он приезжает в Россию, старается купить мороженое, а потом дома с удовольствием угощается любимым лакомством.
По мнению главы Китая, весь секрет в том, что в России лучшие сливки, поэтому и мороженое получается из них особенно вкусное.
Примерно в то же самое время предприниматели из КНР рассказали Владимиру Путину, что китайцам очень нравится российское мороженое, однако вывозить его из страны почему-то не разрешается. Эта информация удивила российского президента и он дал обещание каждый раз, отправляясь в Китай, обязательно привозить с собой этот десерт.
Через три года Путин преподнес Си Цзиньпину на день рождения российское эскимо, и, судя по кадрам, в подарочной коробке было подмосковное мороженое «Чистая линия».
«Для нас было большой честью, что мороженое закупают для подобных мероприятий, что уважаемый председатель Китая Си Цзиньпин любит наше мороженое», — отметил вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.
Пломбир «Чистая линия» был удостоен Знаком качества от Росконтроля. Уже много лет Росконтроль проводит независимые исследования качества и безопасности российских продуктов народного потребления. Получить Знак качества от компании могут лишь те продукты, которые прошли через все эти многочисленные испытания.
«Мы изначально выпускали мороженое по ГОСТам 1943 года — начали производство именно того мороженого, которое ели в СССР», — подчеркнул Бениаминов.
Первый такой пломбир появился в российских магазин в 2007 году. Его вкус быстро полюбился жителям бывших советских республик и не только. Надо отметить, что сейчас главным импортером «Чистой линии» за рубежом как раз является Китай. Подмосковное мороженое также отправляется в Киргизию и Армению. Скоро наладятся поставки и в Узбекистан, документы для экспорта сейчас готовятся.
Стало известно, что в Московской области планируют построить еще один завод по производству мороженого «Чистая линия», его мощность достигнет 11 тысяч тонн в год.