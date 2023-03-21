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Posted 21 марта 2023, 17:31

Published 21 марта 2023, 17:31

Modified 25 июля, 21:05

Updated 25 июля, 21:05

Си Цзиньпин о подмосковном пломбире: Оно у вас особенно вкусное!

Си Цзиньпин о подмосковном пломбире: Оно у вас особенно вкусное!

21 марта 2023, 17:31
Фото: 1MI.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для китайского лидера Си Цзиньпина его любимое мороженое «всегда наготове». Речь о пломбире зашла, когда Песков рассказывал корреспондентам о предстоящем государственном обеде в Кремле.

Давно известно, что председатель КНР Си Цзиньпин — большой поклонник российского мороженого вообще и подмосковного пломбира «Чистая линия» в частности, пишет 360tv.ru.

Еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Китай преподнес своему китайскому коллеге в качестве презента коробку мороженого. Цзиньпин откровенно признался, что каждый раз, когда он приезжает в Россию, старается купить мороженое, а потом дома с удовольствием угощается любимым лакомством.

 

По мнению главы Китая, весь секрет в том, что в России лучшие сливки, поэтому и мороженое получается из них особенно вкусное.

Примерно в то же самое время предприниматели из КНР рассказали Владимиру Путину, что китайцам очень нравится российское мороженое, однако вывозить его из страны почему-то не разрешается. Эта информация удивила российского президента и он дал обещание каждый раз, отправляясь в Китай, обязательно привозить с собой этот десерт.

Через три года Путин преподнес Си Цзиньпину на день рождения российское эскимо, и, судя по кадрам, в подарочной коробке было подмосковное мороженое «Чистая линия».

«Для нас было большой честью, что мороженое закупают для подобных мероприятий, что уважаемый председатель Китая Си Цзиньпин любит наше мороженое», — отметил вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Пломбир «Чистая линия» был удостоен Знаком качества от Росконтроля. Уже много лет Росконтроль проводит независимые исследования качества и безопасности российских продуктов народного потребления. Получить Знак качества от компании могут лишь те продукты, которые прошли через все эти многочисленные испытания.

«‎Мы изначально выпускали мороженое по ГОСТам 1943 года — начали производство именно того мороженого, которое ели в СССР»‎, — подчеркнул Бениаминов.

Первый такой пломбир появился в российских магазин в 2007 году. Его вкус быстро полюбился жителям бывших советских республик и не только. Надо отметить, что сейчас главным импортером «Чистой линии» за рубежом как раз является Китай. Подмосковное мороженое также отправляется в Киргизию и Армению. Скоро наладятся поставки и в Узбекистан, документы для экспорта сейчас готовятся.

Стало известно, что в Московской области планируют построить еще один завод по производству мороженого «Чистая линия», его мощность достигнет 11 тысяч тонн в год.

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