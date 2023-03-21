На ЭТП РЭО посчитали средние цены на вторсырье в России

Posted 21 марта 2023, 11:44
Published 21 марта 2023, 11:44
Modified 21 марта 2023, 11:44
Updated 21 марта 2023, 11:44
По информации гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, на площадке появился сервис анализа цен на отечественное вторсырье. Он позволяет в режиме реального времени рассчитать стоимость лотов и их количество по заданным параметрам, сообщают 360tv.ru.
Буцаев привел пример, что средняя стоимость 1 килограмма макулатуры составляет 13 рублей, ПЭТ – 21 рубль, стеклянных отходов – 100 рублей, а 1 тонна золошлаковых отходов стоит 1 рубль. Пользователям площадки доступен просмотр динамики стоимости за весь период работы ЭТП с момента ее запуска. Также можно выбрать временной интервал.
Глава РЭО указал, что каждый зарегистрировавшийся на площадке пользователь сможет получить информацию о стоимости вторсырья, выбрав интересующие его параметры. Так, пользователю доступна информация о средних ценах на ресурсы и об истории их стоимости в зависимости от региона. При этом понятна и динамика цены, опираясь на которую пользователь может выставить лот по актуальной стоимости.
По словам руководителя проекта ЭТП РЭО Заура Абдурахимова, статистика позволяет пользователю получить максимальную выгоду и установить актуальные значение на куплю-продажу. Например, продавец может указывать стоимость товара, которая является наиболее выгодной при выходе на сделку в ближайшее время.
Напомним, что оператор запустил ЭТП в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и вторсырье, можно их приобретать, продавать, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности предпринимателей, а также заключать сделки по переработке. К бирже ВМР присоединились более 700 предприятий из отходоперерабатывающей отрасли. Совокупная стоимость их лотов составляет 674 миллиона рублей.
Напомним, что ранее на площадке РЭО были запущены модули логистики и кредитования. Сейчас идет работа над модулем, посвященным страхованию. Пользователи ЭТП вскоре получат возможность страховать сделки по выполнению нормативов утилизации.