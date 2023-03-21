На ЭТП РЭО посчитали средние цены на вторсырье в России

Глава РЭО указал, что каждый зарегистрировавшийся на площадке пользователь сможет получить информацию о стоимости вторсырья, выбрав интересующие его параметры. Так, пользователю доступна информация о средних ценах на ресурсы и об истории их стоимости в зависимости от региона. При этом понятна и динамика цены, опираясь на которую пользователь может выставить лот по актуальной стоимости.