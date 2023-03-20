РЭО предоставит 2,98 млрд рублей для строительства КПО в Ленобласти ППК

Также в области запланировано строительство экологического промышленного парка. Объект возведут до конца 2024 года. В рамках комплекса будут работать предприятия, занимающиеся утилизацией отходов. В частности, они будут утилизировать резинотехнические и полимерные отходы. Объекты резидентов экотехнического парка также профинансирует РЭО.