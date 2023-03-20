РЭО предоставит 2,98 млрд рублей для строительства КПО в Ленобласти ППК

Posted 20 марта 2023, 09:09
Published 20 марта 2023, 09:09
Modified 20 марта 2023, 13:39
Updated 20 марта 2023, 13:39
Предприятия комплекса будут заниматься обработкой, размещением и обезвреживанием твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Глава оператора указал, что общий объем инвестиций составляет 3,7 миллиарда рублей. Благодаря финансовой поддержке компании тарифная нагрузка на граждан снизится на 779,5 миллиона рублей.
Реализацией проекта занимается регоператор по обращению с ТКО АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».
«Наблюдательный совет компании одобрил предоставление льготного финансирования за счет средств от выпуска облигаций РЭО инвестиционному проекту строительства», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.
Также в области запланировано строительство экологического промышленного парка. Объект возведут до конца 2024 года. В рамках комплекса будут работать предприятия, занимающиеся утилизацией отходов. В частности, они будут утилизировать резинотехнические и полимерные отходы. Объекты резидентов экотехнического парка также профинансирует РЭО.
Еще в феврале 2022 года гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с властями региона строительство пяти КПО в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Объекты возведут на месте старых свалок.