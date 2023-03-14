newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2023, 18:15

Published 14 марта 2023, 18:15

Modified 25 июля, 21:05

Updated 25 июля, 21:05

Глава «Атомайза»: Величина выпусков ЦФА в течение года достигла 2 млрд рублей

Глава «Атомайза»: Величина выпусков ЦФА в течение года достигла 2 млрд рублей

14 марта 2023, 18:15
Фото: 1MI.
В течение года в России производятся выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА). Их объем составил около 2 млрд рублей. Подробности осветила гендиректор компании «Атомайз» Екатерина Фроловичева. Организация является членом группы «Интеррос».

По информации главы компании, в феврале прошлого года был создан первый оператор в реестре информационных систем по ЦФА. На налоговую составляющую ушли месяцы, поэтому выпуски ЦФА в РФ происходят менее года, сообщает tass.ru.

Гендиректор «Атомайза» уточнила, что на отечественном рынке сегодня выделяется класс долговых инструментов, а не инвестиционный. Но последний может обогнать долговой класс, если получится обеспечить комфортные условия — налоговые и для функции под названием «гибридное цифровое право». «Это уникальная функция, которой нет ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов», ‑ объяснила она. Ни одна функция сегодня не дает возможность клиенту определять, как погасить финансовый инструмент: деньгами, остатком актива.

В компании пояснили, что ГЦП соединяют характеристики ЦФА и утилитарных цифровых прав. В роли ГЦП будут выпускаться стейблкоины и NFT.

Глава «Атомайза» заявила, что на рынке возникла деформация доверия инвесторов. Теперь для возвращения ликвидности площадкам нужно предлагать качественные инструменты, привлекающие инвесторов. Также необходимо ответственно допускать эмитентов, гарантировать надежность совершения сделок в случае с банками и брокерами, а также оперативно браться за интеграцию.

Гендиректор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов затронул тему возможностей цифровых инструментов для неквалифицированных инвесторов. «С принятием закона о ЦФА россияне в ближайшее время смогут инвестировать в цифровые активы наряду с другими инструментами», — заявил он. И уточнил, что при этом можно избежать рисков, связанных с традиционными инструментами, и миновать посредников финансового рынка.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика