Глава «Атомайза»: Величина выпусков ЦФА в течение года достигла 2 млрд рублей

Posted 14 марта 2023, 18:15
Published 14 марта 2023, 18:15
Modified 25 июля, 21:05
Updated 25 июля, 21:05
По информации главы компании, в феврале прошлого года был создан первый оператор в реестре информационных систем по ЦФА. На налоговую составляющую ушли месяцы, поэтому выпуски ЦФА в РФ происходят менее года, сообщает tass.ru.
Гендиректор «Атомайза» уточнила, что на отечественном рынке сегодня выделяется класс долговых инструментов, а не инвестиционный. Но последний может обогнать долговой класс, если получится обеспечить комфортные условия — налоговые и для функции под названием «гибридное цифровое право». «Это уникальная функция, которой нет ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов», ‑ объяснила она. Ни одна функция сегодня не дает возможность клиенту определять, как погасить финансовый инструмент: деньгами, остатком актива.
В компании пояснили, что ГЦП соединяют характеристики ЦФА и утилитарных цифровых прав. В роли ГЦП будут выпускаться стейблкоины и NFT.
Глава «Атомайза» заявила, что на рынке возникла деформация доверия инвесторов. Теперь для возвращения ликвидности площадкам нужно предлагать качественные инструменты, привлекающие инвесторов. Также необходимо ответственно допускать эмитентов, гарантировать надежность совершения сделок в случае с банками и брокерами, а также оперативно браться за интеграцию.
Гендиректор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов затронул тему возможностей цифровых инструментов для неквалифицированных инвесторов. «С принятием закона о ЦФА россияне в ближайшее время смогут инвестировать в цифровые активы наряду с другими инструментами», — заявил он. И уточнил, что при этом можно избежать рисков, связанных с традиционными инструментами, и миновать посредников финансового рынка.