Глава «Атомайза»: Величина выпусков ЦФА в течение года достигла 2 млрд рублей

Гендиректор «Атомайза» уточнила, что на отечественном рынке сегодня выделяется класс долговых инструментов, а не инвестиционный. Но последний может обогнать долговой класс, если получится обеспечить комфортные условия — налоговые и для функции под названием «гибридное цифровое право». «Это уникальная функция, которой нет ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов», ‑ объяснила она. Ни одна функция сегодня не дает возможность клиенту определять, как погасить финансовый инструмент: деньгами, остатком актива.