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Posted 12 марта 2023, 14:51

Published 12 марта 2023, 14:51

Modified 12 марта 2023, 14:54

Updated 12 марта 2023, 14:54

В квартире на Октябрьской в ванной обнаруженили тело предпринимателя

В квартире на Октябрьской в ванной обнаруженили тело предпринимателя

12 марта 2023, 14:51
Фото: newia.ru.
Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить причину смерти предпринимателя.

На набережной Октябрьской в Санкт-Петербурге нашли тело мужчины в ванной. По предварительным данным, это предприниматель. Обстоятельства его смерти пока неизвестны, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что на набережной Октябрьской находится мертвое тело. По прибытию на место происшествия они обнаружили мужчину, лежащего в ванной.

Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить причину смерти предпринимателя. В настоящее время не сообщается о каких-либо подозреваемых или задержанных в связи с этим происшествием. Ожидается, что следователи опубликуют дополнительную информацию по мере развития расследования.

#Марина Цурикова#Общество
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