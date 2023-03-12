В квартире на Октябрьской в ванной обнаруженили тело предпринимателя

Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить причину смерти предпринимателя. В настоящее время не сообщается о каких-либо подозреваемых или задержанных в связи с этим происшествием. Ожидается, что следователи опубликуют дополнительную информацию по мере развития расследования.