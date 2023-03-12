В квартире на Октябрьской в ванной обнаруженили тело предпринимателя

Posted 12 марта 2023, 14:51
Published 12 марта 2023, 14:51
Modified 12 марта 2023, 14:54
Updated 12 марта 2023, 14:54
На набережной Октябрьской в Санкт-Петербурге нашли тело мужчины в ванной. По предварительным данным, это предприниматель. Обстоятельства его смерти пока неизвестны, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что на набережной Октябрьской находится мертвое тело. По прибытию на место происшествия они обнаружили мужчину, лежащего в ванной.
Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить причину смерти предпринимателя. В настоящее время не сообщается о каких-либо подозреваемых или задержанных в связи с этим происшествием. Ожидается, что следователи опубликуют дополнительную информацию по мере развития расследования.